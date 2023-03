Belofte Alessio De Maere scherp uit de startblokken: “Ik werkte aan mijn sprint”

Belofte Alessio De Maere heeft bij de start van het nieuwe seizoen onmiddellijk het goede ritme te pakken. De 20-jarige Gistelnaar hield tijdens Gent-Staden prima stand in de eerste waaier. “Ik had nooit verwacht dat ik daar zou zitten, maar op het einde was ik wel leeg.”

Het sterke seizoenbegin komt enigszins onverwacht voor Alessio De Maere, want de renner van Dovy Keukens – FCC kende een winter met enkele haperingen. Zo onderging hij in oktober al een neusoperatie. “Mijn neusbeentje is rechtgezet, waardoor ik nu veel beter kan ademen. Eigenlijk had ik dat al heel mijn leven, maar ik heb ik er nooit echt bij stilgestaan. Beter laat dan nooit.”

Ook na een veldrit in het Franse Calais ondervond De Maere een tweetal weken hinder. “Het gebeurde eigenlijk voor de wedstrijd al. Ik was verkeerd afgestapt en heb mijn voet omgeslagen. Het was misschien niet zo slim om die wedstrijd dan toch nog te rijden. Ik ben trouwens wel tevreden van de crossen die ik gereden heb, met goeie uitslagen ook.”

“Het lijkt dat ik nu minder explosief ben geworden, maar mijn wattages zijn wel hoger”

Ten slotte bleef de Gistelnaar een dikke maand geleden ook nog eens tien dagen zonder fiets. “Met school had ik een verplichte stage in Oostenrijk om te skiën. Dat hoort erbij in mijn richting LO & Bewegingsrecreatie. Direct erna vertrok ik al op stage met de ploeg. Dat was wel even zwaar (lacht).”

Gent-Staden

Op de eerste grote afspraak van het seizoen tekende De Maere onmiddellijk present met een tiende plaats in Gent-Staden. “Van in de eerste plaatselijke ronde was ik vooraan mee met mijn ploegmaat Ewout (De Keyser, red.). Dat was eigenlijk nog een beetje te vroeg, misschien was het voor mij een ideaal scenario geweest als ik met de tweede groep was komen aansluiten.”

In de slotfase verbrokkelde de kopgroep nog na een zware wedstrijd. “Het was een sprint van stervende zwanen. Ik had nooit verwacht dat ik daar zou zitten, maar op het einde was ik wel leeg.” Afgelopen zondag liet de derdejaarsbelofte vervolgens nog een elfde plaats noteren in Zepperen. “Dat was eigenlijk een beetje een eentonige koers. Er waren 150 renners en wegrijden lukte niet. De laatste drie ronden begon het dan plots water te gieten. Daar was ik niet echt op voorbereid, want ik had mijn handschoentjes al uitgedaan. Door de kou had ik de volle macht niet meer in de sprint.”

Langer volhouden

De zoon van ploegleider Peter De Maere mikt de komende maanden op mooie uitslagen in wedstrijden zoals Gent-Wevelgem. In de Youngster Coast Challenge hoopt hij de eerste schifting te overleven. “En daarna wil ik alles op de sprint zetten. Ik heb deze winter nog gewerkt aan mijn sprint. Het lijkt dat ik nu minder explosief ben geworden, maar mijn wattages zijn wel hoger. En ik kan het ook langer volhouden. Hopelijk kan ik de lijn van mijn eerste wedstrijden nu doortrekken.” (AC)