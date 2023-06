Belofte Aiko Muylle op zoek naar een toptienplaats: “Geen verklaring waarom het wat minder loopt”

Qua motivatie zit het goed, maar z’n zelfvertrouwen zou beter worden indien een toptienplaats niet lang meer op zich laat wachten. Belofte Aiko Muylle (20) kon dit jaar nog geen mooie resultaten bij elkaar fietsen. Het lijkt erop dat hij de koers beter moet leren lezen.

Aiko Muylle, voltijds werkzaam bij Van Eyck Sport in Dadizele, is intussen derdejaarsbelofte. Vorig jaar was een tiende plek in Spiere z’n sterkste uitslag. Toen maakte hij deel uit van een kopgroep van, jawel, tien man.

“Ik koos vorig seizoen nog enkele andere keren de juiste ontsnapping”, herinnert hij zich. “Maar dan kende ik pech of maakte ik de verkeerde keuze. Dit jaar is een 30ste plaats vorige zondag in Zedelgem mijn beste resultaat. Hoe het komt dat het wat minder loopt, kan ik niet verklaren. Ik werkte nochtans op dezelfde manier als vorig seizoen, ik deed niet meer, maar ook niet minder.”

Naar Terjoden

Zondag trekt Muylle naar Terjoden (bij Aalst). “Een koers die door één van onze sponsors wordt ondersteund”, vertelt de pion van Wielerteam Decock-Van Eyck-Van Mossel Devos Capoen. “De ploegleiding dringt erop aan om, indien mogelijk, daar te starten. Wat niet meer dan normaal is. Inderdaad, ik werk bij Van Eyck in Dadizele. Drie jaar geleden ben ik daar gestart. Pas daarna ben ik ook bij de ploeg beginnen koersen.”

Muylle heeft een verleden bij Wielerteam Ieper. Pas in 2018, toen hij tweedejaarsnieuweling was, kwam hij in competitie. “Voordien fietste ik wel al recreatief”, verduidelijkt de Moorsledenaar. “Zowel mijn papa Giovanni als mijn mama Sofie Beernaert hebben gekoerst. Het is niet omdat zij dit deden dat ik ook die stap moest zetten. Op een bepaald moment wou ik het wel proberen. Ik focus niet op de grotere wedstrijden. Geef mij maar de koersen rond de kerktoren. Hopelijk kan ik deze zomer een top tien rijden.”

Behalve op dinsdag en zondag is Muylle elke dag van 10 tot 18 uur aan het werk bij Van Eyck. “Op dinsdag las ik meestal een lange training in. De andere dagen train ik voor of na het werk. Neen, geen probleem om ’s avonds nog een training te doen. Inzake moraal zit het bij mij nog altijd goed. Ook al was ik vorige zondag in Zedelgem niet goed genoeg om mee te zijn met de voorwacht. Bovendien zijn er overal veel vertrekkers. Tot nog toe had ik nog maar twee wedstrijden met minder dan 100 deelnemers”, besluit Muylle het gesprek. (HF)