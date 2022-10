Belgisch kampioen Gauthier Servranckx tevreden over seizoen: “Het is telkens fijn om die driekleur te mogen dragen”

In Moorslede Belgisch kampioen worden en twee weken later in Oudenburg in de driekleur winnen: voor Gauthier Servranckx dé topmomenten van 2022. Dat en een paar andere goede prestaties loodsen hem, wellicht, naar EFC-L&R-AGS.

Een spraakwaterval is de 17-jarige eerstejaarsjunior Gauthier Servranckx niet, of nog niet. Met hem evalueerden we even het voorbije wielerseizoen. Een jaar waarin hij op 29 mei verraste door in Moorslede de Belgische titel te pakken. Voor zijn eerste overwinning koos hij één waarvan hij maandenlang kan genieten.

“Want ook volgend jaar mag ik nog enkele maanden in de driekleur koersen”, glundert de pion van CT Luc Wallays-Jonge Renners Roeselare. “Heel fijn om die trui te mogen dragen, fijn om hem iedere keer te mogen aantrekken. En in Oudenburg in de driekleur winnen was, al was het slechts een kermiskoers, ook bijzonder.”

Onbekend

Een week voor het BK werd hij in Oudenaarde vijfde in de Ronde van Vlaanderen. Eerste Belg ook na de Est Romet Pajur, Menno Huising, Noa Isidore en Max Van der Meulen. Tweedejaars die volgend jaar de stap naar het continentale niveau zetten. Respectievelijk naar Team Lotto-Kern Haus, Jumbo-Visma Development Team, Nantes Atlantique en DSM Development.

“Toen kenden ze mij nog niet, vandaar wellicht die vijfde plaats in de Ronde van Vlaanderen”, lacht Servranckx. “Mijn eerste resultaat op internationaal niveau kwam begin mei in Luik-Bastenaken-Luik toen ik 13de eindigde. Mijn voorkeur gaat toch uit naar dergelijke Waalse parcoursen.”

Ander team

In het slotweekend mocht hij zich uitleven tijdens de tweedaagse La Philippe Gilbert. Servranckx sloot deze UCI-rittenkoers als 20ste af. Op net geen minuut van eindlaureaat Noa Isidore, ook al derde in de Ronde van Vlaanderen. “Leuke tweedaagse”, blikt Servranckx terug. “Vooral de tweede etappe was lastig. Op de Vecquée ontplofte alles achter de kopgroep. Na de volledige beklimming van La Redoute kwam in de afdaling een groep terug, maar toen we een tweede keer aan La Redoute begonnen spatte alles weer uit elkaar. Ik heb redelijk goed kunnen standhouden.”

Intussen begon de Belgische juniorenkampioen aan zijn winterpauze. Wellicht zal hij deze winter enkele strandraces afwerken. Op 1 januari 2023 trekt hij een ander shirt aan. Welk?

“Dat laat ik de club bekend maken”, volgt Servranckx de consignes van zijn nieuwe team uitstekend op. “Ik zal in 2023 wel een internationaler programma rijden.”