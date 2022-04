Belangrijke weken voor West-Vlaamse tijdrijders: “Dé lakmoesproef voor elke renner”

Voor de jeugdrenners met een voorliefde voor het werk tegen de klok zijn het belangrijke weken. Na het PK in Baliebrugge volgt zaterdag de nationale testtijdrit in Poperinge. Op 1 mei krijgen ze in Gavere het Belgisch kampioenschap tijdrijden voorgeschoteld.

Met zijn ruime ervaring is Bernard Callens (72) de ideale man om zijn licht te laten schijnen over de West-Vlaamse toekomst in het tijdrijden. “Het is een heel belangrijke discipline, dé lakmoesproef voor een renner. Er zijn er nochtans veel die het niet graag doen. Of die zeggen dat ze het niet kunnen, maar dat versta ik niet. Het is geen specialiteit, maar een hoofdvak.”

Het is wel een probleem om voldoende tijdritten voor de jeugd te organiseren. “De huidige PK’s zijn larie en apekool. Ik zou voorstellen om ook anderen te laten deelnemen en dan gewoon de trui te geven aan de eerste West-Vlaming.”

Bij de beloften veroverde Alec Segaert – vorig jaar Europees kampioen bij de juniores – op 13 april de provinciale titel. Met Robin Orins en Gust Lootens stonden nog twee getalenteerde kerels op het podium. “Michiel Nuytten stond er als vierde ook direct na een herstelperiode. Het is ook mooi dat Alec van die tijdritten echt een erezaak maakt. Je mag niet vergeten dat hij ook andere dingen kan.”

Milan Donie eindigde dan weer als eerstejaars als tweede bij de juniores. “Brent Baert als winnaar is toch een verrassing, die jongen heeft veel progressie gemaakt in de winter. In de proloog van de Ster van Zuid-Limburg zie je dat hij dan als twaalfde eindigt. Niet slecht, maar dat toont dat er bij de juniores in onze provincie niet echt een referentiepunt is.” Daarnaast valt ook de vijfde stek van Seppe Leman op, kleinzoon van drievoudig Ronde van Vlaanderen-winnaar Eric Leman.

Verrassend

Bij de tweedejaarsnieuwelingen veroverde Xander Scheldeman met ruime voorsprong de titel. “Ook daar zien we wel niet direct spetterende tijden. Louic Boussemaere en Corneel Vanslembrouck zijn wel verrassende namen op het podium. Zeker Corneel is totaal nieuw daartussen. Hopelijk richt hij zich op het tijdrijden en kan hij zaterdag bijvoorbeeld bij de eerste twintig eindigen.”

Lukas Coryn pakte de driekleur bij de eerstejaarsnieuwelingen voor Zeno Durie, vorig seizoen nog West-Vlaams en Belgisch kampioen bij de aspiranten.

(AC)