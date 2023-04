Belangrijke weken voor nieuwelinge Zita Gheysens: “Ik ben benieuwd naar de nationale testtijdrit”

Drie opdrachten kruiden de komende dagen de kalender van nieuwelinge Zita Gheysens (16). Zaterdag werkt ze in Poperinge de nationale testtijdrit af, op 29 april doet ze in Roeselare een gooi naar de provinciale wegtitel en op 1 mei gaat ze in Waregem voor een medaille op het BK tijdrijden.

Vorige week donderdag werd Zita Gheysens in Ruddervoorde tweede op het West-Vlaams kampioenschap tegen de klok. Op Jilke Michielsen gaf ze achttien seconden toe. “Ik moet toegeven dat ik iets beter had verwacht”, beweert de renster van Van Moer Logistics. “Mijn chrono was dezelfde als een jaar terug, alleen stond dit keer veel meer wind. Daar kan ik best vrede mee nemen.”

De komende dagen staan nog twee tijdritten op het programma. In Poperinge moeten meisjes nieuwelingen 11 km tegen de klok knokken. Op het Belgisch tijdritkampioenschap van maandag 1 mei in Waregem is het parcours een halve kilometer langer. “Ik ben benieuwd naar wat de testtijdrit brengt”, aldus Gheysens. “In Poperinge is Laura Fivé voor het eerst tegenstander. In Oost-Vlaanderen was ze op het PK sneller dan Auke De Buysser. Zij wordt dus een te duchten concurrente. Net als Jilke Michielsen.”

PK en BK

Tijdens het West-Vlaams wegkampioenschap van zaterdag 29 april in Roeselare (Jonge Renners Roeselare, ex-ploeg van Zita Gheysens, organiseert in het kader van de twintigste verjaardag van de club, red.) wordt Michielsen weer haar voornaamste uitdager. Twee dagen nadien bekampen ze in Waregem elkaar opnieuw. “Op zo’n BK duikt soms een onverwachte naam op”, weet de Izegemse Topsportschoolleerlinge. “Vorig jaar in Gavere was het niet echt mijn parcours, want daar ging het op en neer. In Waregem is het volledig vlak.”

Waarmee Zita Gheysens een werkpuntje aanraakt. “Klimmen, daarin moet ik proberen verbeteren”, beseft ze. “Gent-Wevelgem eind vorige maand was een hele zware koers. Met wat klimwerk, veel buitenlandse deelnemers ook. Met een zevende plaats was ik toch redelijk content, want ook derde Belgische.” Na Auke De Buysser (3de) en Jilke Michielsen (6de). Gheysens werd na dit duo ook al derde in Beernem. Over een negende plaats in Veldegem was ze minder tevreden. In het Nederlandse Genemuiden eindigde ze elfde. “Voor mij een hele nieuwe ervaring, want een rit in lijn met geneutraliseerde start”, aldus Gheysens. “Ook een waaierkoers, met de meisjes junioren. Slechts veertig van de honderd vertrekkers haalden het einde. Ik was erbij.” (HF)