Baptiste Swertvaegher na vier podiumplaatsen: “In de Triptiek mik ik op een plek in de top 20”

Twee keer tweede, twee maal derde! Het gaat goed met Baptiste Swertvaegher, de tweedejaarsjunior van Team Canguru-Latexco. Hij kijkt uit naar de Ardense Triptiek (25-27/8) in Vielsalm, Lierneux en Gouvy.

In het Oost-Vlaamse Erondegem greep Swertvaegher nipt naast winst. “De laatste vijf meter jumpte een Noor mij voorbij”, zucht de Bruggeling. “Rond halfkoers kwam ik bij enkele vluchters, met vier reden we voorop tot drie ronden van het einde twee renners op een klimmetje moesten lossen. Uit het peloton kwam die Noor tot bij ons. In de sprint legde ik nipt de duimen.”

Een week eerder veroverde Swertvaegher zijn eerste podium in een interclub. In Berg-Kampenhout werd hij derde. Tom Crabbe en Stan Dens, twee mannen met de nationale ploeg actief op de piste, gingen hem in de sprint van een ruime kopgroep vooraf.

“Ik heb nog nooit op een piste gereden”, vertelt Swertvaegher. “Toen die interclub 65 kilometer ver was, reed ik met een andere renner naar zes koplopers. Met acht draaiden we goed rond. Tot dertig kilometer van de finish. Waardoor uit de achtergrond twee kleine groepjes terugkeerden. We gingen met circa 25 renners naar de laatste rechte lijn. Aan het slot van een harde koers heb ik een vrij goeie sprint. Op tweehonderd van de streep kwam ik eruit, maar Tom Crabbe was lengten sneller. Ook Stan Dens ging mij vooraf.”

Keizer der Junioren

Mooie podiumplaats voor de man die bij het begin van de pandemie voetbal ruilde voor wielrennen. Door een kousenprobleem mocht hij twee weken terug Aubel-Thimister-Stavelot niet rijden. Voor de Ardense Triptiek is hij wel voorzien. En de Keizer der Junioren (16-17/9) zal hij met een West-Vlaamse selectie afwerken.

“Normaal zal ik dit weekeinde niet koersen”, verduidelijkt Swertvaegher. “Na de examens ging ik op stage naar Spanje, nadien bleef ik zes tot zeven weken stevig trainen, nu tekende trainer Jeroen Cruyt voor mij een afbouwperiode uit. Zodat ik op 25 augustus met frisse benen aan de start kom van de Ardense Triptiek. Recent reed ik de klimkoers in Couvin. Die wedstrijd kwam na een stage van vijf dagen in de Ardennen. Ik kwam vermoeid aan de start.”

Swertvaegher bolde als 41ste over de streep. In de Ardense Triptiek mikt hij op een plaats binnen de top twintig. De komende dagen moet hij nog een knoop doorhakken. “Vanaf september studeer ik verder”, vertelt hij. “Ik twijfel tussen handelswetenschappen aan de universiteit in Gent en bedrijfsmanagement aan de Vives Hogeschool.” (HF)