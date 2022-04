Axel Vandamme wil scoren in de E3 Saxo Bank Classic voor junioren

Axel Vandamme opende het seizoen met een knaller van jewelste. Hij maakte het zegegebaar in het clubkampioenschap in Meulebeke. Het was de eerste wedstrijd die hij afwerkte bij de junioren. Na die overwinning bleef Vandamme op een hoog niveau presteren, maar dan sloeg het noodlot toe. “Ik baalde als een stekker”

Er werd voor het seizoen veel verwacht van Axel Vandamme uit Houthulst. Als tweedejaarsnieuweling was hij zeven keer de beste van het pak en ook als junior won Vandamme meteen zijn eerste wedstrijd. “Ik begon inderdaad uitstekend aan het seizoen en ik voelde me alleen maar beter worden”, aldus Vandamme, die uitkomt voor Jonge Renners Roeselare.

“Het is jammer dat ik plots drie weken in het gips moest, omdat ik mijn voet omgeslagen had in de turnles. Het was een domper op de feestvreugde, want ik moest door die blessure onder meer afzeggen voor Kuurne-Brussel-Kuurne en Nokere Koerse.”

“Ik wist dat ik tot de selectie ging behoren voor beide wedstrijden en dan doet het toch wel wat pijn om niet te kunnen deelnemen. Ik baalde als een stekker, maar kon redelijk snel de knop opnieuw omdraaien.”

Stilaan de oude

“Gelukkig ben ik stilaan opnieuw de oude. Dit weekend wil ik namelijk terug meedoen voor de prijzen. Zaterdag sta ik aan de start van de E3 Saxo Bank Classic voor junioren. Ik sla daarom ook het BK tijdrijden over in Gavere, want dat is mijn specialiteit niet. De E3 is wel een koers die me moet liggen.”

“Ik wil daar dus een goed resultaat uit de brand slepen. Verder hoop ik dit seizoen vooral in vorm te zijn op het provinciaal kampioenschap in De Haan en ook op het Belgisch kampioenschap wil ik hoge toppen scheren. Ik weet dat ik veel in mijn mars heb.”

(IVDA)