Axel Vandamme maakt spetterende rentree na blessure: “Echt wel verrassing dat ik zo goed kon meedraaien”

Na aanhoudende knieproblemen maakte Axel Vandamme (CT Luc Wallays – Jonge Renners) enkele weken geleden zijn rentree in het peloton. En hoe! Met een overwinning en drie toptiennoteringen had de renner uit Houthulst geen aanpassingsperiode nodig.

Drie maanden, waaronder een maand volledige rust. Het was een lange periode voor Axel Vandamme, maar de knieproblemen lijken nu volledig van de baan. “Het duurde lang omdat de oorzaak van het probleem niet duidelijk was”, legt de Houthulstenaar uit. “Ondertussen weten we dat het een overbelasting van een spier in de knieholte was. Het was voor mij stap per stap weer opbouwen en ik moet nog altijd kinesitherapie volgen, maar ik ben wel eindelijk hersteld van die vervelende blessure.”

Zichzelf verbaasd

Vandamme had geen hoge verwachtingen toen hij in Ingelmunster weer in koers kwam, maar hij verbaasde zichzelf door meteen naar de vierde plaats te rijden. “Het ging best al snel in het peloton, maar het was voor mijzelf echt wel een verrassing dat ik zo goed kon meedraaien en zelfs mee de koers kon maken.”

Na een tiende plaats in Roeselare-De Ruiter volgde bij zijn derde koers in Moorsele al een eerste overwinning van het seizoen. “Al vroeg in de wedstrijd reed er tien man weg en het peloton maakte geen haast om de achtervolging in te zetten. Toen er nadien nogmaals tien renners wegreden en er nog altijd geen reactie volgde, heb ik besloten om in mijn eentje naar de tweede groep te rijden. Uiteindelijk kon ik met drie medevluchters naar de kopgroep springen en daar heb ik het in de sprint kunnen afmaken. Een heel leuk gevoel, zeker omdat ik goed besef welke weg ik heb afgelegd.”

Tweede plaats

Ook afgelopen weekend in Passendale etaleerde Vandamme zijn uitstekende vorm. “Ook daar ben ik naar de kopgroep gesprongen, weliswaar maar twee man sterk. Een van die renners moest lossen en dan heb ik nog drie ronden voorop gereden in duo. Toen we gegrepen werden, kon ik niet meer reageren op een nieuwe aanval. De sprint kon ik wel nog winnen en zo haalde ik nog die tweede plaats. Ik hoop dat er nog veel goede resultaten volgen. Uiteindelijk heb ik nog maar vier koersdagen achter de rug. Het koersritme zou nu moeten komen maar je weet natuurlijk nooit hoe mijn pas herstelde lichaam reageert op al die prikkels.” Komend weekend is Vandamme aan het werk in Lichtervelde en Oostkamp. (LR)