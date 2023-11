Axana Coutteau crosst zelf en geeft trainingen

Belofte Axana Coutteau combineert haar eigen veldritten met een rol als trainer bij Jeugd Cyclingteam Veurne. Bij de ploeg van haar ouders neemt de 19-jarige uit Woumen vooral de allerkleinsten onder haar hoede.

Nele Boeve en Pedro Coutteau stampten met succes een nieuwe wielerploeg uit de grond. Dochter Axana volgde ondertussen met succes een eerste trainerscursus. “Ik probeer zo veel mogelijk te helpen, vooral als er veel kleintjes zijn op training. Ik leer de renners van 8 tot 10 jaar kennismaken met de fiets. Op- en afspringen, schakelen, dat soort dingen.” In de toekomst hoopt ze zich nog verder te ontwikkelen als trainster. “Het is gewoon heel geestig om te doen. Het is wel niet altijd gemakkelijk om het te combineren met mijn zevende jaar Integrale Veiligheid aan het MSMA in Roeselare. En ik moet zelf ook nog trainen natuurlijk.”

Parcours

Deze winter richt Coutteau zich vooral op de veldritten van nevenbond in LRC. Zo finishte ze zondag in de categorie tot 25 jaar als zesde. “Ik had eigenlijk een goed gevoel op de fiets, beter dan verwacht. Ik reed een hele wedstrijd op de vijfde plaats, maar op het einde was het op. Het parcours was heel technisch, maar de lange stukken waren niet in mijn voordeel.” Met een vierde plaats in Veurne pakte de belofte en passant zilver op het Vlaams kampioenschap van de LRC. Het is wellicht niet toevallig dat die beste prestatie er uitgerekend in Veurne kwam. “Die cross wordt door onze ploeg georganiseerd en ik heb mijn papa geholpen bij het uittekenen van het parcours. Zelf steek ik er natuurlijk graag een extra bochtje in. Soms lukt het om papa daarvan te overtuigen, maar niet altijd.” (lacht)

De komende weken hoopt Axana vooral sterk te presteren in Diksmuide en Houthulst. “Het zou wel leuk zijn om eens een podiumplaats te pakken, zeker in Diksmuide. Maar eigenlijk keek ik vooral uit naar de avondcross in Vichte. Dat is een heel mooi parcours, maar jammer genoeg werd de cross afgelast door een petitie van buurtbewoners.” (AC)