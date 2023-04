Arno Vanhaecke wil dit jaar gestaag progressie maken: “Als eerstejaarsbelofte niet blind staren op uitslagen”

Arno Vanhaecke rijdt als eerstejaarsbelofte voor het Urbano-Vulsteke Cycling Team. Zijn seizoen loopt op zich wel goed, al heeft hij niet zo heel veel gekoerst. Hij hoopt dit jaar gestaag progressie te kunnen maken, in combinatie met zijn studies.

“Het koersen bij de beloften en elite zonder contract valt op zich wel mee. Het is natuurlijk wat hectischer dan bij de juniores, net iets grotere pelotons, dus op dat vlak is het wel wat aanpassen. Er wordt bij de beloften ook een stuk meer in ploeg gereden, terwijl je bij de juniores toch wat vaker op jezelf aangewezen bent. In het begin van het seizoen was uitrijden mijn voornaamste ambitie, maar nu mag ik stilaan wat meer ambiëren. Meegaan tot in de finale van grote koersen moet nu wel mogelijk zijn. Zo wil ik elke maand een stapje beter worden en misschien – als alles meezit – richting het einde van het seizoen eens een kermiskoers winnen. Dat is natuurlijk zeer voorbarig, als eerstejaarsbelofte wil ik echt nog niet focussen op de uitslagen”, aldus Arno.

Zondag staat de Aalbekenaar, net als alle andere West-Vlaamse beloften, aan de start van het provinciaal kampioenschap in Tiegem. Vorig jaar behaalde hij zilver op het PK bij de juniores, maar dat dit jaar herhalen is wellicht wat te hoog gegrepen. “Met wat geluk en een goede dag kan ik zeker een mooie uitslag rijden, maar om een podiumplaats te rijden tegen de wat meer ervaren beloftes zal ik waarschijnlijk een tikkeltje tekortschieten. Anderzijds dacht ik vorig jaar ook dat een podiumplaats niet haalbaar was… Ik hoop dat ze zondag constant tempo houden in het peloton, zodat mijn diesel kan aanslaan.”

Parcours op maat

Met de heuvelachtige omloop vindt Arno er alvast een parcours op zijn maat. “Vorig jaar kon ik ook goed uit de voeten in het echte klimwerk van de Ardennen, zoals in Aubel-Thimister-Stavelot, maar dit jaar ondervond ik in de Get Up Cup in Aywaille toch dat ik wat moest onderdoen tegenover de meer ervaren beloften. Maar op termijn moet dat zeker in orde komen”, aldus de student wetenschappen-wiskunde aan Athena Pottelberg in Kortrijk. Hij volgt nu een zevende jaar om zich goed voor te bereiden op universitaire studies volgend jaar. “Ik denk aan richtingen zoals geneeskunde of kinesitherapie, en daarom wil ik met dit zevende jaar alle opties open houden”, aldus Arno. (RR)