Arno Vanhaecke verrast zichzelf in Aubel-Thimister-Stavelot: “Goede resultaten gaven me een boost”

Arno Vanhaecke is als tweedejaarsjunior aan een sterk seizoen bezig, hij rijgt de ereplaatsen aaneen. Hij lijkt ook z’n klimmersbenen te hebben gevonden en verbaasde iedereen – maar vooral zichzelf – met een derde plaats in de tweede rit van Aubel-Thimister-Stavelot.

Het seizoen begon nochtans niet al te goed voor de renner van CT Luc Wallays-Jonge Renners Roeselare. Corona en de griep zorgden voor een uitgestelde seizoensstart, pas na de paasvakantie kon hij effectief in competitie komen. “Het duurde eventjes, maar gelukkig ben ik deze zomervakantie op het niveau dat ik wilde halen. Het PK in De Haan-Vosseslag was een mijlpaal. Met m’n tweede plaats heb ik mezelf verbaasd en dat heeft me een boost gegeven voor de volgende wedstrijden”, aldus de leerling wetenschappen-wiskunde aan Athena Campus Pottelberg in Kortrijk, die in september een zevende specialisatiejaar aanvat om zich voor te bereiden op het toelatingsexamen geneeskunde.

“De grootste verrassing kwam echter twee weken geleden in Aubel-Thimister-Stavelot (een bekende, lastige driedaagse in de Ardennen, red) in een zeer sterk bezet deelnemersveld met de toppers uit binnen- en buitenland. In de eerste rit viel de moeilijkheidsgraad nog mee, en in het uitgedunde peloton sprintte ik naar een 20ste plaats. In de ploegentijdrit op dag twee haalden we niet zo’n goed resultaat, met onze derde plaats op het BK ploegentijdrijden hadden we een stuk meer verwacht. De namiddagrit was voor mezelf dan weer top. In het begin van de koers wist ik enkele lastige hellingen goed te overleven, en toen in de laatste ronde enkele renners wegsprongen, ging ik mee. Ik voelde me goed en op drie kilometer van de meet viel ik zelf nog eens aan, ik kreeg twee buitenlandse toppers mee en wist dat ik derde ging worden. Bovenal was het een grote verrassing voor mezelf. In de laatste rit zat er dan wel niet veel meer op dan overleven, ik kwam te kort op de steilste stukken, maar werd uiteindelijk nog 27ste.”

Arno lijkt zijn ‘klimmersbenen’ gevonden te hebben, maar dat nuanceert hij zelf wat. “Deels wel, want de week erna werd ik nog 26ste in de Beker van België in Angreau, maar anderzijds zal ik waarschijnlijk nooit een pure klimmer worden. Ik denk dat ik eerder een allrounder ben die overal wat uit de voeten kan, zonder een uitgesproken specialiteit.”

Volgende week donderdag zou hij zijn goede vorm graag bevestigen in de klimkoers in Couvin, want het is altijd fijn om te kunnen tonen dat een goed resultaat geen gelukstreffer was. Later op het seizoen staan ook nog de Beker van België in Jemeppe en de tweedaagse La Philippe Gilbert in en rond Aywaille op het programma. (RR)