Arne Santy naar Tarteletto-Isorex

Geleidelijke groei! Arne Santy (22) kiest voor deze weg. Na twee seizoenen Dovy Keukens-FCC stapt hij volgend jaar over naar Tarteletto-Isorex. Voor het eerst gaat hij op continentaal niveau koersen. Een nieuwe uitdaging!

Eliterenner zonder contract Arne Santy zit aan drie zeges in het regionale circuit plus een aantal mooie uitslagen op interclubniveau. Hij haalde zowel in de Grote Prijs van Affligem als in Brussel-Zepperen de derde podiumplaats. Resultaten die Peter Bauwens, manager van Tarteletto-Isorex, niet ontgingen.

Aanbod

“Op een bepaald moment kreeg ik een e-mail van Peter Bauwens met de vraag of ik interesse had”, vertelt Santy. “Uiteraard had ik belangstelling. We gingen vlug rond de tafel zitten en kwamen tot een akkoord. Ik investeer nog een jaar in mijn carrière. Mijn ouders geven mij deze kans.”

Santy timmert rustig aan de weg naar boven. “Bij die geleidelijke groei spelen enkele factoren een rol”, verduidelijkt hij. “Mijn studies liggen achter de rug en ik ben meer met het vak wielrennen bezig. Als tweede- en derdejaarsbelofte koerste ik voor het Oost-Vlaamse VDM-Trawobo. Moet eerlijk bekennen dat ik me bij die ploeg nooit honderd procent thuis voelde. Met hangende pootjes polste ik eind 2021 bij Jochen Deweer of ik naar Dovy Keukens-FCC mocht komen. Ooit wimpelde ik een voorstel af omdat ik de Road Series wou rijden.”

Nu of nooit

Uiteraard was Santy welkom bij het team van voorzitter Frans Delameilleure. Z’n carrière kreeg een nieuw elan. “Zowel mentaal als fysiek helpen ze je bij Dovy Keukens-FCC vooruit”, benadrukt hij. Die drie zeges en ereplaatsen in interclubs zijn ook voor mij een aangename verrassing. Al heb ik er dit jaar wel alles voor gedaan. Omdat ik besefte dat het nu of nooit was.”

De leerkracht lichamelijke opvoeding en bewegingsrecreatie kijkt uit naar z’n eerste jaar bij de continentale taartjesploeg. Dit najaar zal hij nog profkermiskoersen (Izegem, Desselgem, Vichte) afwerken. “Om mij een beetje in te werken”, lacht Santy. (HF)