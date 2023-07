Arne Santy: “Ik hoop dat ikop dit elan kan verdergaan”

De 22-jarige Arne Santy is een erg constant seizoen aan het afwerken. De renner van Dovy Keukens-FCC hoopt dan ook volgend jaar een stap hogerop te zetten. “Ik zou mij graag eens willen bewijzen op het continentale niveau.”

WerviknaarArne Santy gooit dit seizoen hoge ogen. Ook deze maand is hij goed op dreef. Zowel in Moorslede als in Poperinge greep hij net naast de zege. “Ik ben bezig aan een van mijn betere seizoenen uit mijn carrière”, weet Santy. “Ik ben enorm tevreden met hoe alles voorlopig verloopt. Het is jammer dat ik zowel in Moorsledeals in Poperinge nipt tweede werd, maar er was telkens iemand beter of slimmer dan ik. Ik voelde me in beide koersen wel erg sterk. Ik hoop dat ik op dit elan kan verdergaan en dan zal ik dit seizoen ongetwijfeld nog eens het zegegebaar kunnen maken.”

Thuiskoers

Santy neemt deze week deel aan de Ronde van Luik. “Ik ben geen klimgeit, maar het is de bedoeling dat ik zo lang mogelijk probeer aan te klampen.Daarna hoop ik te scoren in mijn thuiskoers in Wervik. Het is altijd leuk om dichtbij huis te rijden, want dan staat er veel familie langs de kant. Ik vind dat die aanmoedigingen voor een extra stimulans zorgen.Het Belgisch kampioenschap voor elites zonder contract heb ik eveneens met rood omcirkeld in mijn agenda. Ik hoop er een dichte ereplaats uit de brand te slepen. Een toptiennotering zou mooi zijn.”

Volgend seizoen hoopt de pion van Dovy Keukens-FCC een stap hogerop te zetten. “Ik heb nog niet rond de tafel gezeten met ploegen, maar dat zal er ongetwijfeld nog van komen.Ik zou mij graag eens willen bewijzen op het continentale niveau. Het zou mooi zijn om die kans te krijgen. We zien wel wat er uit de bus komt.” (IVDA)