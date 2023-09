Arne Dierckens, van het zijspan naar de koersfiets: Een straffe eenmansploeg

De vijfde plaats van Arne Dierckens in de kermiskoers voor elites zonder contract en beloften in Kortemark springt in het oog. De 27-jarige verkoper van onderdelen voor vrachtwagens ruilde het zijspan voor de koersfiets. En met succes.

Met een zijspan reisde Arne Dierckens tot en met 2019 Europa rond. “Frankrijk, Spanje, Letland, Oekraïne, Estland, noem maar op”, aldus de voormalige crosspiloot. “We deden dat op het hoogste niveau. Het laatste wereldkampioenschap sloten we binnen de top vijf af. We wonnen één manche en eindigden enkele keren op het podium.”

Toen de pandemie in het voorjaar 2020 de wereld in haar greep hield, begon Dierckens, geboren en getogen in Tielt, in Kortemark een huis te verbouwen. “Heb ik twee jaar aan gewerkt”, verduidelijkt hij.

“In de loop van 2022 werd in Kortemark een wedstrijd van de nevenbond OVWF georganiseerd. Ik zag dat wel zitten om mee te doen. Enkele weken voordien begon ik te trainen. Vorig jaar heb ik bij OVWF en LWU acht wedstrijden gereden.”

Acht zeges

Arne, die bij de NV Braem in Handzame werkt, kreeg de smaak te pakken. “Afgelopen winter heb ik getraind zoals ik deed voor het motorcrossen”, zegt hij. “Bij de nevenbonden zit ik al aan acht zeges: Belgisch kampioen in Houtem-Veurne, een streetrace, twee wedstrijden op de mountainbike, en naast het BK nog eens vier andere zeges op de weg.”

Gezien deze successen werd de lokroep om het ook eens te proberen in de langere wedstrijden van Cycling Vlaanderen (te) groot.

“Deze zomer deed ik wat extra trainingsarbeid om het bij de elite 2 te proberen”, gaat Dierckens verder. “Kortemark begin vorige week was mijn derde wedstrijd. Ik zal dit jaar ook nog in Handzame, Werken en Tielt koersen. Inderdaad, ik koers als individueel. Met AD5 heb ik een eigen ploeg met eigen sponsors. Voor 2024 moet ik kiezen. Ofwel ga ik op dezelfde manier door, ofwel stap ik over naar een club, waardoor het misschien iets makkelijker wordt om een wedstrijd te winnen. Decock-Van Eyck-Van Mossel-Devos-Capoen toont interesse.” (HF)