Arne Dierckens trekt naar Wielerteam Decock

Arne Dierckens (28) zet AD5, z’n éénmansploeg, on hold. Volgend jaar gaat hij het proberen bij Decock-Van Eyck-Van Mossel Devos-Capoen, een van de West-Vlaamse topteams bij de elite zonder contract. Opmerkelijke stap, want na een carrière in het zijspanwereldje begon hij pas in 2022 te koersen.

Nevenbond OVWF

Tot en met 2019 maakte Dierckens furore in het motorcrossen. In een zijspan toerde hij door Europa. Met z’n bakkenist haalde hij de top vijf van wereldkampioenschappen en won hij Grote Prijzen. Tot hij in 2020 begon te werken aan de verbouwing van een huis in Kortemark. Een project van twee jaar. In de zomer van 2022 nam hij in Kortemark deel aan een wedstrijd van nevenbond OVWF. Meteen had hij de smaak te pakken. “Toen ik het voorbije seizoen in mei bij de OVWF drie koersen na elkaar won, lieten de mensen van Decock-Van Eyck-Van Mossel Devos-Capoen al hun interesse blijken”, vertelt Arne Dierckens. “De voorbije maanden sprak ik diverse keren met Luc Courtens en Rik Roose. Toen bleek dat de ploeg met Jens Vandenbogaerde, Mathias Vanoverberghe en Niels De Rooze drie sterkhouders verloor, voerden zij de druk wat op.” Uiteindelijk besloot Dierckens in te gaan op het voorstel van de ploeg uit Moorsele. In de zomer werkte hij bij de elite zonder contract enkele koersen af. Eind augustus werd hij in eigen Kortemark vijfde. Een koers die door Jens Vandenbogaerde werd gewonnen. En op 10 september werd hij in Handzame zevende. Mathias Vanoverberghe zette die wedstrijd op z’n naam. Telkens was Luc Courtens, algemeen manager van Wielerteam Decock, aandachtig toeschouwer. Een snelle man voor z’n team kan hij gebruiken. “Ik zal volgend jaar zeker ook nog bij de nevenbonden koersen”, verduidelijkt de verkoper van onderdelen voor vrachtwagens. “Onder meer om mijn Belgische OVWF-titel te verdedigen. Het zou de bedoeling zijn dat ik op zondag 25 februari deelneem aan Gent-Staden, de openingswedstrijd van de Beker van België. Dat wordt mijn eerste interclub ooit. Aan het einde van een koers over 120 kilometer ben ik redelijk rap. Zal dat ook zo zijn na 160 kilometer? Ben zelf heel benieuwd.” (HF)