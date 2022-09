Arne Desimpelaere is WestSprinter van de Week: “Niels De Clerck is onklopbaar”

Arne Desimpelaere reed zich in de Keizer der Junioren in de kijker. Vooral in de slotrit in Koksijde liet de renner uit Tielt zich opmerken.

“Dat weet ik niet. Er zijn veel West-Vlaamse renners uitstekend in vorm. Maar het is mooi om deze erkenning te krijgen.”

2. Wie zal volgens jou dit seizoen WestSprint winnen?

“Niels De Clerck is volgens mij onklopbaar. Ik hoop een topvijftienplaats uit de brand te slepen. Er staan geen grote wedstrijden meer op mijn programma, maar ik rijd wel nog enkele kermiskoersen.”

3. Met welke (wieler) dame zou je wel eens op date willen gaan?

“Annemiek van Vleuten. Zij is een echt trainingsbeest. Ik heb enorm veel bewondering voor haar.”