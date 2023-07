Arjen Livyns hervat seizoen na handfractuur: “Ik hoop met een prima conditie te kunnen starten”

Arjen Livyns vertoeft momenteel in het Italiaanse Livigno, waar hij op hoogtestage herstelt van een breukje in het scaphoïdbeen, dat hij opliep in Dwars door het Hageland. Als alles goed gaat, is hij maandag verlost van zijn brace en zit hij dit weekend weer in koers.

“Een blessure komt natuurlijk altijd ongelegen, maar deze keer kon de timing wel slechter. Uiteindelijk heb ik van mijn doelen enkel het BK gemist, de andere weken was het toch vooral rust en voorbereiding. Dus op dat vlak viel het eigenlijk wel mee. Ondertussen heb ik me drie weken op hoogtestage goed kunnen voorbereiden op de tweede seizoenshelft. In principe mag de brace aan mijn pols er maandag af, nu nog even hopen dat er geen complicaties zijn, maar het ziet er wel goed uit.”

Reservelijst

Dit weekend komt Arjen alvast weer in competitie met de Tour de Wallonie, daarna volgen een paar semiklassiekers zoals de Tour of Leuven en de Druivenkoers in Overijse. Ook de Deutschland Tour en de Ronde van Luxemburg staan op zijn programma. Het is dus een mix van eendagswedstrijden en rondes. Of we Arjen ook in de Ronde van Spanje aan de slag zullen zien, valt af te wachten, al is de kans klein.

“Ik sta op de reservelijst, dus er zou al veel moeten gebeuren om alsnog in de Vuelta te geraken. Dat ik dit wat jammer vind, ga ik niet ontkennen. Natuurlijk had ik graag de Vuelta gereden. Het zou mijn allereerste grote ronde worden, iets waar elke renner van droomt. Maar ik krijg een mooi alternatief programma aangeboden, dus ik klaag zeker niet”, aldus de 28-jarige Kerkhovenaar, die intussen al iets meer dan een jaar in Harelbeke woont.

Een wedstrijd zoals de E3 Prijs krijgt voor hem dus nog iets meer dimensie als thuiskoers – al was elke klassieker in de Vlaamse Ardennen dat al enigszins.

Mooie seizoenshelft

Livyns maakte dit jaar de transfer naar Lotto-DSTNY, ook dat is natuurlijk een droom van menig wielrenner. “Over mijn voorjaar ben ik wel tevreden, al is dat voor iemand van mijn kaliber eerder in een dienende rol, bijvoorbeeld voor Arnaud De Lie. Ik heb mijn taak in het team goed kunnen vervullen dit voorjaar, mijn werk werd geapprecieerd, dus dat is fijn. Ik voel me goed in het team, alles verloopt naar wens, dus alles zit mee om er ook een mooie tweede seizoenshelft van te maken. Ik hoop dat met een goede conditie te kunnen aanvatten, opnieuw mijn werk te kunnen doen in dienst van de kopmannen en wie weet, laat de koerssituatie eens toe om mee te schuiven met een ontsnapping in de finale.” (RR)