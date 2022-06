Arjen Livyns (27) maakt tussentijdse balans van het seizoen op: “Het mocht wel iets meer zijn”

Wie Arjen Livyns een beetje volgt, heeft hem ongetwijfeld al meermaals de neus aan het venster zien steken in het profpeloton. Door mee te gaan in een vroege ontsnapping of door in de finale van (semi-)klassiekers mee te zijn met een groepje dat voor de ereplaatsen gaat. Een echte uitschieter zat er niet in, maar misschien is dat iets voor de komende weken, waarin hij een druk programma voor de boeg heeft.

“M’n eerste helft van het seizoen was zeker niet slecht”, begint de renner van Bingoal-Pauwels Sauzen-WB zijn verhaal. “Ik had misschien wel wat meer verwacht, zoals een dichte ereplaats in een van de klassiekers, maar als ik alles realistisch bekijk, mag ik zeker niet klagen. “

“en 18de plaats in Gent-Wevelgem en een 32ste stek in de Ronde van Vlaanderen kan je niet slecht noemen natuurlijk, maar ik vond het wel jammer dat ik geen dichtere plaats kon bemachtigen. In die koersen kon ik telkens meesprinten met het groepje dat voor de vijfde tot de vijftiende plaats ging.”

Vorige week spekte de 27-jarige zijn palmares nog eens met een zesde plaats in Gullegem Koerse. “Mocht het seizoen nu al moeten stoppen, dan zou ik zeker niet ontevreden zijn. Ik kan mezelf niets verwijten: de conditie is goed, ik werk m’n trainingen af zoals het hoort, in wedstrijden laat ik me zien… Voor topuitslagen moeten nu eenmaal alle kaarten juist liggen en dat is niet zo simpel als het misschien lijkt.”

In de kijker rijden

Er breekt weer een drukke periode aan voor de Kerkhovenaar. Dit weekend rijdt hij Dwars door het Hageland en de Elfstedenronde, de week erop de Ronde van België en nog een weekend later het Belgisch kampioenschap in Middelkerke.

“Op papier liggen de Elfstedenronde en het BK me het minst, omdat het voornamelijk vlakke koersen zijn. Maar je weet natuurlijk nooit, een BK zorgt bijvoorbeeld meer dan eens voor een verrassing en zelf heb ik er niets te verliezen. De grootste kans op een mooi resultaat heb ik wellicht in de Ronde van België, daar zijn meerdere ritten om me te bewijzen.”

“Op dag één rijden we een Vlaamse Ardennenrit in en rond Maarkedal, op zaterdag is het een echte Ardennenrit rond Durbuy, dat zijn de ritten die het dichtst bij mijn aanleunen. Wanneer ik van een geslaagde ronde kan spreken? Goh, eigenlijk is het maar de top tien die in zo’n koers echt telt, dus daar wil ik wel voor gaan. Maar bovenal primeert een goed gevoel wel op het resultaat an sich.”

“Als je ergens een mooie plaats kan behalen, sla je dat natuurlijk niet af, maar ik staar me daar niet blind op. Want eigenlijk is m’n ambitie voor elke wedstrijd hetzelfde: me zoveel mogelijk in de kijker rijden”, aldus Arjen.

(RR)