Andy Cappelle: “Arnaud De Lie is voor mij BK-topfavoriet”

Zondag staat in Middelkerke het BK wielrennen op het programma. Ex-profrenner Andy Cappelle, die twee keer Belgisch kampioen bij de beloften werd, blikt vooruit.

Cappelle was lang geen veelwinnaar, maar de nu 43-jarige Pannenaar kroonde zich wel tweemaal tot Belgisch kampioen bij de beloften. Ook bij de profs zagen we hem tijdens kampioenschappen vaak in beeld.

“Het BK was voor mij altijd een doel”, vertelt hij. “Je kan een heel jaar in een prachtige tricolore trui rondrijden en dat geeft je toch wel extra vleugels. Het BK was voor mij zelfs zo belangrijk, dat ik in aanloop naar die wedstrijd als een pater leefde. Je let extra op je voeding, je volgt een specifiek trainingsschema… Ik hongerde mezelf uit.”

Super tactisch

“Een BK kun je niet vergelijken met een andere wedstrijd. Sport Vlaanderen-Baloise staat met meer dan twintig renners aan de start, terwijl bijvoorbeeld EF Education-EasyPost maar één man in koers heeft (Jens Keukeleire, red.). Ik vind het wel geen nadeel om met minder renners aan de start te staan. Er is bij de grote ploegen veel onderlinge concurrentie en soms worden er verkeerde keuzes gemaakt. Als je alleen bent, kun je zelf beslissen wanneer je meespringt. Maar als je de goede vlucht mist, ben je wel gezien. Het BK is echt super tactisch.”

Zondag krijgen we hoogstwaarschijnlijk een koninklijke massasprint, meent Cappelle. “Veel ploegen hebben een sprinter in huis en het parcours is biljartvlak. Arnaud De Lie is voor mij de topfavoriet. Hij is echt fenomenaal sterk. De West-Vlamingen? Lampaert zal al meer met de Tour in zijn hoofd zitten. Vanmarcke kan misschien naar een mooie ereplaats sprinten, maar winnen wordt erg moeilijk.” (IVDA)