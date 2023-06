Andres Loobuyck (18) begon pas vorig jaar te koersen: “Denk dat wedstrijden bij beloften me beter liggen”

Pas vorig jaar, als junior, maakte Andres Loobuyck (18) zijn debuut in de wielersport. Toch doet de Jabbekenaar het niet onaardig. “Maar ik moet nog meer durven mee te springen.”

Andres Loobuyck heeft een verleden in sporten als tafeltennis en skeeleren, maar dat bleken uiteindelijk niet de sporten waarnaar de jonge Jabbekenaar op zoek was. “Ik bleef telkens op dezelfde locatie. Dat lag me minder”, vertelt hij. Begin 2022 maakte Loobuyck dan ook zijn debuut in het wielerpeloton en sloot hij zich aan bij KVC Noordzeemeeuw, de opleidingsclub uit zijn streek. In zijn eerste seizoen was een 15de plaats zijn beste resultaat. Dit seizoen werd Loobuyck al elfde in Kortemark, 15de in Moorsele en 17de in Varsenare. Loobuyck zit volop in de examenperiode als we hem aan de lijn krijgen. “Vandaag (maandag, red.) had ik praktijk houtbewerking en digitaal tekenen. Morgen (dinsdag, red.) heb ik twee uur theorie hout. Daarna mogen we naar huis om te studeren”, vertelt Loobuyck, die in het Brugse VTI de richting houtbewerking volgt. Eind deze maand studeert hij af. “Oorspronkelijk was het mijn bedoeling om later iets met dit diploma te doen, maar onlangs heb ik beslist om vanaf september een bachelor sport en bewegen in Brugge te volgen. Ik ben pas laat beginnen te koersen. Het is sindsdien dat die optie in mij is opgekomen”, aldus de Jabbekenaar.

Aanvallen in Moorsele

Vorig weekend betwistte Loobuyck geen wedstrijd door ziekte. “Ik was hees en had last van een loopneus.” Een week eerder had hij zich in de regionale wedstrijd van Moorsele laten opmerken. “Ik kon er van bij de start wegrijden, werd even teruggegrepen, maar was ook bij de pinken toen meteen daarna de kopgroep wegreed. In de finale konden nog enkele renners komen aansluiten. Ik wilde zelf de sprint aantrekken, zodat er niet meer te veel renners zouden bijkomen, maar net dat zorgde ervoor dat mijn benen vol liepen. Dat merkte je ook aan mijn uitslag: 15de was niet meteen het meest in het oog springende resultaat.” Begin juni was Loobuyck ook al uitstekend op dreef in de interclubs in Bonheiden en Rekkem (Arend der Junioren). “In beide wedstrijden kon ik een tijdje voorop rijden met een andere renner. Die langere wedstrijden liggen me wel. Hoe langer een koers duurt, hoe beter.”

Niet zo tevreden

Loobuyck is niet zo tevreden over de voorbije maanden. “Als ik mezelf met vorig jaar vergelijk, zie ik eigenlijk weinig vooruitgang. Ik denk dat het in mijn hoofd zit. Ik kan meer dan ik denk en wacht te veel af. Eigenlijk moet je gewoon een knop durven omdraaien en meespringen.” Dit weekend koerst Loobuyck in Lichtervelde en Oostkamp. “Twee regionale wedstrijden in de streek, dus die wil ik zeker rijden”, aldus de renner van KVC Noordzeemeeuw. “Deze zomervakantie zal ik vooral kermiskoersen en alle manches van de Beker van België betwisten. De eerstvolgende manche vindt begin juli plaats, een ploegentijdrit in Borlo. Ik hoop de komende maanden nog enkele toptienplaatsen bijeen te rijden en zo vaak mogelijk in de kopgroep te zitten.” In 2024 volgt Loobuycks debuut bij de beloften, waar het niveau nog hoger zal liggen. “Ik heb het gevoel dat die categorie me net iets beter zal liggen, omdat de koersen langer zullen duren. Dat ligt me goed, dus kijk ik zeker al uit naar volgend seizoen”, besluit hij.