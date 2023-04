Alweer miserie voor Aaron Verwilst: “Volgende week operatie”

Jammer genoeg kan Aaron Verwilst (25) het seizoen 2023 alweer een ‘slechte’ naam geven. Net als in 2020 staat hij door een vernauwde liesslagader maanden langs de kant. De pion van Team Flanders-Baloise gaat op donderdag 20 april onder het mes.

Verwilst, aan z’n zesde seizoen bij de opleidingsploeg toe, is al een paar weken niet meer terug te vinden in de uitslagen. Hij haalde het einde van de GP Monseré in Roeselare (49 ste) en de Dorpenomloop in het Nederlandse Rucphen (49 ste), maar na de GP Denain en Bredene Koksijde Classic staat DNF achter zijn naam. “Aaron zit met hetzelfde probleem als drie jaar geleden”, verduidelijkt ploegleider Hans De Clercq. “De vernauwing in z’n liesslagader zit dit keer iets hoger. De operatie is gepland op 20 april. Daarna mag hij vier weken niet fietsen. Echte trainingen zal hij pas acht tot tien weken na de ingreep kunnen hervatten. Ik vermoed dat hij pas in augustus weer inzetbaar is.”

Weer liesslagader

Verwilst, bij de jeugd evenknie van onder meer Pavel Sivakov en Stan Dewulf, kan alle profseizoenen een predicaat geven. Behalve in 2019 stond hij ieder jaar lange tijd op non-actief. Z’n debuutjaar 2018 was het jaar van de bloedarmoede, in 2019 kon hij een normaal seizoen afwerken en in 2020 stond hij door corona, zoals iedereen, maanden langs de kant. Toen hij weer in competitie kwam, voelde hij dat er iets niet klopte. Een operatie aan een vernauwing van een liesslagader bracht de oplossing. Een degelijke voorbereiding op 2021 had hij niet. Bovendien brak hij in het najaar bij een val z’n pols. En vorig jaar, na een degelijke Dwars door Vlaanderen, werd hij ziek. Het cytomegalovirus, waardoor hij tot augustus 2022 uit competitie bleef. En nu opnieuw dus een vernauwing aan de lies-slagader… (HF)