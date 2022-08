Alex Vandenbulcke (Basso Team Flanders) gooit hoge ogen: “Ik rijd al het hele seizoen op een hoog niveau”

Belofte Alex Vandenbulcke is de laatste paar maanden sterk bezig op de fiets. De 21-jarige renner van Basso Team Flanders hoopt ook op het Belgisch kampioenschap toe te slaan.

Alex Vandenbulcke gooit de laatste tijd hoge ogen. De Izegemnaar mocht het zegegebaar maken in zowel Geluwe als Roeselare en ook in verscheidene andere wedstrijden sleepte hij een mooi resultaat uit de brand. Alex is dan ook meer dan tevreden. “Ik rijd eigenlijk al een heel seizoen op een hoog niveau rond. Ik was meteen op de afspraak. In de Youngster Coast Challenge was ik heel de koers mee met de eerste waaier en kwam ik als achttiende over de streep. Nadien was ik vaak mee met de kopgroep, maar kon ik nooit meespelen voor de overwinning. De laatste twee maanden loopt het dan weer van een leien dakje. Na mijn overwinning in Geluwe groeide mijn vertrouwen en dat heeft ervoor gezorgd dat ik nu dit niveau haal. Ik heb geen schrik meer om ten aanval te trekken en zo op een counter te lopen. Ik geef gewoon alles. Ik werd onlangs zevende in de profkoers van Kemmel en een dag later won ik in Roeselare, dat was een mooi weekend.”

Bij de West-Vlaamse wielerliefhebber doet de naam Alex Vandenbulcke natuurlijk een belletje rinkelen, maar het grote publiek kent hem nog niet. “Ik ben een puncher die houdt van lastige wedstrijden. Ik heb geen schrik om de koers meteen open te breken. Hellingen die niet al te lang zijn, liggen me het best. Voor het echte klimwerk kom ik tekort. Maar van die korte, nijdige beklimmingen zijn me op het lijf geschreven. Ik heb weinig tijd nodig om te recupereren. Ik hou van een echte afvallingskoers.”

de Hel van Voerendaal

Vorige week nam Alex nog deel aan de Ronde van Vlaams-Brabant. Hij reed zich ook daar in de kijker. “Ik heb na die wedstrijd gekozen om wat extra rust te nemen. Zondag sta ik wel aan de start van een wedstrijd van de U23 Road Series, de Hel van Voerendaal. Het is een koers waar ik mijn zinnen op heb gezet, want het is een selectief parcours. Nadien wil ik vooral goed zijn op het BK. “Ik moet geen Belgisch kampioen worden, maar ik wil er wel in optimale omstandigheden aan de start verschijnen. Als tweedejaarsjunior werd ik ei zo na Belgisch kampioen, maar toen lukte het net niet en heb ik er lang van wakker gelegen. Dit jaar kunnen er een dertigtal renners de driekleur veroveren.”

Over zijn toekomst is er voorlopig nog geen duidelijkheid. “Enkele ploegen tonen verregaande interesse, maar ik ben erg gelukkig bij Basso Team Flanders. We rijden een mooi programma met veel rondes in het buitenland. Als ik geen stap hogerop kan zetten, blijf ik hun kleuren verdedigen.”