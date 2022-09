Alessio De Maere zet stevige stap vooruit: “Ik geloof nu in mezelf”

Tweedejaarsbelofte Alessio De Maere verbaasde zichzelf de afgelopen weken met een reeks knappe prestaties. De 20-jarige Gistelnaar sprintte bijvoorbeeld naar een vijfde plaats in Wingene. “Ik heb een stap vooruit gezet en hoop dat volgend jaar nog een keer te doen.”

Met Dovy Keukens-FCC stond De Maere begin september aan de start van de prestigieuze Flanders Tomorrow Tour. “Het was echt een extreem niveauverschil met de gewone wedstrijden in België, maar ik ben er wel goed uitgekomen, met een achtste plaats op de laatste dag.” Die sterke sprint in Handzame zorgde voor zelfvertrouwen bij de Gistelnaar. “Daardoor ben ik echt beginnen geloven in mezelf. Als je in de aanloop naar de sprint de Jumbo’s met zes man op kop ziet rijden, dan weet je dat het een serieuze koers is. In dat sterke deelnemersveld was ik die dag trouwens tweede Belg.”

In Wingene Koers stond de belofterenner enkele dagen later dan ook opnieuw met enige ambitie aan de start. “Er stond veel wind, maar nooit om het echt te doen scheuren. Halfweg koers reed er wel elf man weg. Ik was gelukkig mee toen we er later met vijftien naartoe reden, maar het peloton kwam toch nog terug.” In de massaspurt werd voluit de kaart van De Maere getrokken. “De ploeg heeft uitstekend werk geleverd. Ze brachten me naar voren en hebben me perfect afgezet. Ik was heel content, want ook hier was er sterke tegenstand. Winnaar Jarne Van de Paar, bijvoorbeeld, wordt volgend seizoen prof.”

Nog een stap

In de laatste weken van het seizoen pikt de snelle Gistelnaar nog kermiskoersen mee in Bredene en Eernegem. De interclub in Ichtegem wordt normaal gezien de afsluiter. “Daar heb ik misschien nog een deftige prestatie neer te zetten. Het is dicht bij de deur en een mooi parcours. Ook in die kermiskoersen ben ik content met top tien. Het gevoel is belangrijker, ik wil de goede lijn doortrekken tot op het einde.”

Met een grondige voorbereiding is het de bedoeling om in 2023 nog een stap vooruit te zetten. “Ik wil dat doen met een andere en serieuzere aanpak. Core stability en gewichten heb ik bijvoorbeeld nog nooit gedaan. Het crossen zal ik ook niet laten vallen. Tot aan de examenperiode wil ik als voorbereiding vijf of zes crossen rijden, misschien ook in Frankrijk of Italië.”

Ook volgend seizoen komt De Maere uit voor Dovy Keukens-FCC, waar vader Peter ploegleider is. “Dat loopt goed, ook al was het wennen. Het is een eerlijke, goeie ploeg, met een mooi programma waar iedereen kansen krijgt.”

Deze zomer kwam er met het natourcriterium in Roeselare een opmerkelijke kans uit de bus. “Dovy is hoofdsponsor en laat elk jaar vier andere renners meedoen. Het is natuurlijk show, maar ook wel speciaal, en een unieke kans om tussen die toppers te rijden. Er was extreem veel publiek en lawaai. Achteraf heb ik moeten recupereren, want ik was half doof (lacht).” (AC)