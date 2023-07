Alessio De Maere ruikt de overwinning: “Gokken in de slotfase ”

Na een vervelend darmvirus zit de conditie van derdejaarsbelofte Alessio De Maere duidelijk weer in stijgende lijn. Zowel in Oostende als afgelopen weekend in Schuiferskapelle deed de 21-jarige Gistelnaar volop mee voor de zege.

De wedstrijd in Schuiferskapelle werd door de regen en de wind vroeg opengebroken. “Die omstandigheden waren in mijn voordeel. Het is ook sowieso altijd een lastig parcourtje daar. We reden met dertig man weg, waarvan er in de laatste ronde nog twaalf over waren.” In de laatste kilometer plaatste een Amerikaan de beslissende demarrage. “Ik begon zeker te hopen op de zege en wilde alles of niets spelen in de sprint. Het was gokken in de slotfase. Er reageerde altijd wel iemand bij een aanval, maar niet toen die Amerikaan wegsprong. Ik was uiteindelijk wel tevreden met mijn vierde plaats.”

Het avondcriterium op de Konterdam in Oostende leverde eind juni zelfs een podiumplaats op. “Daar dacht ik ook een moment van te kunnen winnen, ook al was ik met twee sterke renners op pad. Ik wist dat ik als eerste uit de laatste bocht moest komen, maar de anderen hadden natuurlijk ook dat gedacht (lacht). Misschien heb ik me een beetje laten vangen en had ik sluwer moeten zijn. Maar Thomas Joseph is natuurlijk een klasse apart en Heylen heeft ook al een vijftal koersen gewonnen.”

In het voorjaar werd de renner van Dovy Keukens – FCC afgeremd door een darmvirus. Daardoor voelt hij dat er nog veel marge op zijn conditie zit. “Ik vind het moeilijk om mijn eigen seizoen in te schatten. Na een heel goed openingsweekend waren de verwachtingen hoog, maar die heb ik dan niet kunnen inlossen. Ik ben wel content van mijn prestaties, maar had het toch iets beter gewild.” Toch merkte De Maere dat hij de afgelopen maanden weer een stap vooruit heeft gezet. Zo finishte hij in de Beker van België in Galmaarden mooi als zevende. “Ik heb daar goed overleefd, net als in Rochefort eigenlijk. Op papier waren die parcours nochtans te zwaar voor mij.”

Ereplaats

De Gistelnaar doet zondag in Izegem opnieuw een gooi naar een dichte ereplaats of zelfs meer. “Daarna volgt al vlug de Ronde van Oost-Vlaanderen, waarvoor ik normaal wel geselecteerd zal zijn. Normaal kan ik daar wel dicht eindigen, want dat koersje ligt me wel. Ik hoop er ook een klassement neer te zetten.”

In de Flanders Tomorrow Tour zal dat door de tijdrit iets lastiger zijn. “Dat is een tandje hoger, maar ik wil me zeker tonen. Voor iedereen in onze ploeg is dat toch een beetje het hoofddoel van het jaar. Ik hoop mijn achtste plaats van vorig jaar in Handzame te evenaren of misschien zelfs te verbeteren.” (AC)