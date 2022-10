Alec Segaert wint WestSprint 2022 bij de beloften

Alec Segaert (Lendelede) wint WestSprint bij de beloften. Hij is eerstejaarsbelofte en rijdt voor Lotto-Soudal, in 2023 voor het continentale team van Lott-Dstny waar hij halfweg 2024 prof wordt. Hij reeg de medailles dit seizoen aan elkaar: Europees kampioen tijdrijden (net als vorig jaar bij de junioren), zilver op het WK tijdrijden, winst in Ronde van Lombardije voor beloften, Belgisch kampioen tijdrijden.

Het klassement:

Individueel: 1. Alec Segaert (825), 2. Alex Vandenbulcke (563), 3. Michiel Nuytten (515), 4. Jelle Harteel (425), 5. Jelle Vermoote (423), 6. Robin Orins (419), 7. Ramses Debruyne (403), 8. Warre Vangheluwe (362), 9. Victor Vercouillie (299), 10. Kenneth Verstegen (246), 11. Arne Santy (242), 12. Alessio De Maere (203), 13. Jasper Dejaegher (194), 14. Michiel Lambrecht (159), 15. Gerben Kuypers (134).

Clubklassement: 1. EFC-L&R-AGS (913 punten), 2. Basso Team Flanders (833), 3. Dovy Keukens-FCC (832).