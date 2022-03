Alec Segaert is WestSprinter van de Week: “Eens op stap gaan met Uttrup Ludwig”

Alec Segaert (18) werd, in zijn eerste koers bij de beloften, meteen derde in Gent-Staden. De Lendeledenaar, vorig jaar nog Europees kampioen tijdrijden bij de junioren, is dan ook de meer dan verdiende eerste WestSprinter van de Week in 2022.

Ben jij de verdiende WestSprinter van de week?

(knikt) “Het was pas de eerste koers, maar de conditie is al uitstekend is. Ik was bij de sterkste mannen in koers.”

Wie zal volgens jou dit seizoen WestSprint winnen?

“Ik hoop natuurlijk om zelf mijn titel (Segaert won als junior in 2021, red.) te verlengen, maar met Robin Orins en Ramses Debruyne zijn er serieuze concurrenten. Ramses is een ploegmaat en sukkelde deze winter met blessures. Als hij in orde is, moet je rekening met hem houden.”

Met welke (wieler)dame zou je eens op date willen gaan?

“Nog steeds met de Deense Cecilie Uttrup Ludwig van Groupama-FDJ. Een vrolijke en knappe vrouw.”