Alec Segaert (19) blikt terug op een memorabel seizoen: “Dat WK-zilver blijft mijn mooiste moment in 2022”

Memorabel. Zo kunnen we het jaar van Alec Segaert (19) best omschrijven. De eerstejaarsbelofte uit Lendelede reed een dijk van een seizoen en is nu al zeker van een toekomst bij de profs. Wij blikken met Segaert terug op 2022 aan de hand van zijn vijf mooiste koersmomenten.

“Vanaf 27 mei verbleef ik met mijn ploeg Lotto-Soudal U23 in Italië, waar we vijf eendagskoersen en de Baby Giro reden. We hebben ons echt geamuseerd. In de Baby Giro heb ik me ontwikkeld door in dienst te rijden van Lennert Van Eetvelt, tweede in de eindstand. Het was de eerste keer dat ik in het hooggebergte koerste, met een etappe over de Mortirolo en de Tonale. Een heel mooie ervaring waar ik met plezier op terugkijk. Lennert won trouwens de bergrit met aankomst op de top van de Colle Fauniera, de eerste overwinning ooit van Lotto in de Baby Giro. Dat was speciaal.”

“Die tiendaagse was een hele beleving. We wonnen het eindklassement met Cian Uijtdebroeks, werden tweede in de ploegentijdrit en zelf behaalde ik een tweede plaats in de slotrit over de Col de l’Iséran. In de ploegentijdrit werden we tweede na de Duitsers, terwijl we niet met allemaal sterke tijdrijders aan de start stonden. In de slotrit was ik enorm blij dat ik bergop mijn streng kon trekken. Alleen jammer dat ik op de slotklim de Italiaan Milesi voor me moest dulden. Die slotdag kwam ik opnieuw tot de vaststelling dat ik in meerdaagse wedstrijden weinig verval ten opzichte van andere renners vertoon en ik de laatste dagen net iets meer kan. Dat is een voordeel. Of ik mezelf verrast heb? Ik weet dat ik over langere tijd hoge wattages kan trappen, ook al moet ik tegenover lichtgewichten veel meer gewicht meesleuren en dus veel hogere vermogenswaarden trappen.”

Ik weet dat de verwachtingen in 2023 hoog zullen liggen

“Mijn grootste zege op de weg tot nu toe. Naar de buitenwereld toe heb ik die dag kunnen bewijzen dat ik een berg over kan en een koers in een sprint kan winnen. Dat ik de wereldkampioen versloeg, diegene die me twee weken eerder losgereden had, maakte het feest compleet. Een kleine revanche. Die zege had ik niet verwacht, maar ik weet dat ik op het einde van het seizoen altijd goed ben. Vorig jaar als junior werd ik al tweede in Parijs-Roubaix. De vier laatste seizoenen won ik drie keer de laatste koers van het jaar. Ik wist dat ik goed was. Dat zag ik aan mijn waarden op training. De week ervoor had broer Loïc me blokken bergop in de streek van Overijse laten doen.”

“Vorig jaar werd ik al Europees kampioen bij de junioren en nu werd ik dat meteen als belofte. Als eerstejaars! Dat ik dat ook nog eens met zo’n voorsprong deed, was opmerkelijk. Die 50 seconden verschil gaf me een leuk gevoel.”

“Mijn mooiste moment. Geen zege dus, wel een tweede plaats. Simpelweg omdat het een WK was. Dat is toch nog iets anders. En in Australië! Aan de andere kant van de wereld. Op vlak van media-aandacht stak deze koers erbovenuit. Ik houd er mooie herinneringen aan over. Ik ben vroeger naar Australië afgereisd, samen met een vriend uit Ingelmunster. We hebben Sydney bezocht. Ik ben blij dat ik dat toch heb kunnen meepikken, want je komt niet elk jaar in Australië.”

“Of ik de komende jaren vrees? Neen. Ik weet dat de verwachtingen in 2023 hoog zullen liggen. Er zal hard gewerkt moeten worden, want er komen sterke junioren bij, zoals Joshua Tarling. Op het WK in Brugge klopte bij me in de tijdrit. Wie weet doet hij dat nog eens over. Het WK vindt in Glasgow plaats. Als Brit zal hij daar willen presteren. Ja, ik weet dat er aan hem een West-Vlaams randje hangt (Tarling kwam de voorbije twee seizoenen deels voor Flanders Color Galloo Team uit Menen uit, red.), maar ik denk dat ze in onze provincie toch liever mij wereldkampioen zien worden.”

Voor alle duidelijkheid: Segaert sluit pas zondag zijn seizoen af in de Chrono des Nations. “Ook wereldkampioen Wærenskjold neemt deel. Ik wil hem het vuur aan de schenen leggen. Als dat mij lukt, zou het wel eens kunnen dat de Chrono des Nations in mijn top vijf van 2022 komt. Dat is mijn motivatie voor zondag.”