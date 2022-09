Alderweireld voelt zich klaar om deze winterte knallen

Robin Alderweireld kijkt uit naar het nieuwe veldritseizoen. Zijn wegcampagne stond dan ook in functie van de cross. Volgend seizoen hoopt de Veurnenaar zich een paar keer aan het grote publiek te tonen.

De 25-jarige Robin Alderweireld werkte dit seizoen een prima wegcampagne af. “Ik reed hoofdzakelijk op de weg als voorbereiding op het veldritseizoen. Maar ik was ook wel ambitieus en hoopte af en toe een mooie ereplaats uit de brand te slepen. Ik ben relatief tevreden; enkel het BK viel tegen. In de sprint ging de deur dicht en zo zag ik mijn kansen in rook opgaan. Er zat veel meer in. Maar ik mag niet klagen. Ik ben klaar om in de winter te knallen.”

“In de B-veldritten hoop ik mee te doen voor de overwinning. Ik weet dat ik dat kan. Nu is het aan mij om dat te bewijzen aan de buitenwereld. In de A-crossen wil ik mij zoveel mogelijk in de kijker rijden. Een topvijftienplaats zou mooi zijn. Vorig jaar is dat enkele keren gelukt. Ik hoop dat het dit jaar opnieuw zal lukken. Ik ben een renner die het best tot zijn recht komt op zwaardere omlopen. Ik hou ervan als er veel loopwerk aan te pas komt. Dat zijn de wedstrijden waar ik naar uitkijk. Een snel parcours ligt me net iets minder goed. Ik vind het geweldig leuk om door de modder te ploeteren.”

Revanche

Vorig jaar had Alderweireld tegenslag op het Belgisch kampioenschap voor elites zonder contract. Komend seizoen wil hij revanche nemen. “Ik wou er iets moois van maken, maar ik had af te rekenen met pech. Ik baalde enorm, want ik had een superdag. Mijn grootste uitdagers worden Ingmar Uytdewilligen en Thomas Verheyen. Ik weet dat ik die jongens aankan, maar dan moet alles wel meezitten. Vorig seizoen was dat niet het geval.”