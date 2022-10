Alana Castrique tevreden over seizoen: “Nog groeimarge”

Voor Alana Castrique zit haar eerste seizoen bij Cofidis erop. De 23-jarige renster uit Ploegsteert blikt tevreden terug, ondanks enkele zware valpartijen.

Alana Castrique zus van ex-prof Jonas Castrique ruilde begin dit jaar de damesploeg van Lotto-Soudal voor die van Cofidis. “De uitslagen waren behoorlijk goed”, zegt ze. “In de kermiskoersen kon ik vier keer mee op het podium als tweede. Toch waren er ook moeilijkere momenten met twee zware valpartijen. In het begin van het jaar liep ik een hersenschudding op en ook in de openingsrit van de Tour de France Femmes ging ik tegen de vlakte. De ploeg beloonde me met een contractverlenging tot en met 2024. Dat zorgt voor vertrouwen om de volgende jaren verder door te groeien. Ik ben heel tevreden met mijn overstap naar Cofidis. De omkadering is top en er is ook een nauwe samenwerking met de mannenploeg. In december gaan we op stage naar het Spaanse Denia.”

Halve marathon

Alana combineert wielrennen met haar studies. “Ik volg kinesitherapie in Doornik. Nu gaat de focus even weer vol op de studies, maar tijdens het wielerseizoen kies ik ervoor om meer te spreiden. Verder ben ik momenteel bezig met een loopschema. Binnenkort wil ik een halve marathon afwerken, vermoedelijk in thuishaven Ploegsteert op 11 november”, aldus Alana, die niet meeging naar het wereldkampioenschap in Wollongong. “Ik wilde zeker mee om Lotte (Kopecky, red.) in een goeie positie te zetten, maar de bondscoach beslist. Vooral de niet-selectie voor het EK voelde als een ontgoocheling. Maar ik heb het een plaats gegeven. Voor 2023 hoop ik een eerste zege te behalen en opnieuw top-20 te rijden in Parijs-Roubaix.” (API)