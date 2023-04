Alana Castrique (Cofidis) uit Ploegsteert zaterdag in Parijs-Roubaix: “Dit is mijn droomkoers”

Alana Castrique (23) staat, zonder ongelukken, zaterdag aan de start van Parijs-Roubaix. De renster van Cofidis kende in de aanloop maagproblemen en moest opgeven in de Ronde van Vlaanderen.

Alana Castrique verscheen in vijf Belgische voorjaarsklassiekers aan de start. “Enkel de Ronde kon ik niet uitrijden”, vertelt de Ploegsteertse. “Ik voelde me ziek en gaf er na een 80-tal kilometer de brui aan door maagproblemen. Als je niets kunt eten, daalt je energiepeil en dan is het beter om de strijd te staken. Ik wil het verdere verloop van mijn voorjaar niet in het gedrang brengen. In de andere koersen voelde ik me goed. In Gent-Wevelgem was het heel slecht weer en kon ik finishen in de groep die sprintte voor plek twee. Daar heb ik serieus afgezien.”

Zaterdag wacht met Parijs-Roubaix de droomkoers van Alana. De vrouwen leggen tussen Denain en Roubaix 145 kilometer af. Vorig jaar won Elisa Longo Borghini en werd Alana er 20ste en tweede Belgische. “Ik wil er in mijn droomkoers een zo goed mogelijk resultaat neerzetten. Na Roubaix is het tijd om even te rusten. Ik ben al van begin februari aan het koersen en zal voorzichtig richting het BK toewerken. Vorig jaar streed ik mee voor de hoofdvogel, maar werd ik er uiteindelijk zevende. Hopelijk kan ik dit jaar opnieuw meedoen voorin”, vertelt Alana.

Tour des Femmes

“Daarna mik ik nog op de Tour des Femmes. Vorig jaar moest ik al tijdens de eerste rit het toneel verlaten, nadat ik een bekkenbreuk opliep. Het rondewerk ligt me wel. Zo had ik een goede vorm in de Ronde van Normandië en eindigden we met Martina Alzini mooi derde in het eindklassement”, aldus Alana, die ook volgend seizoen voor de Franse formatie Cofidis zal rijden. “Het geeft me toch een gevoel van zekerheid.” (API)