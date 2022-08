Al 23 bevestigde teams voor Wingene Koers

Scoort Thibau Verhofstadt een Wingense hattrick? De Oost-Vlaming van Tarteletto-Isorex won vorig jaar de tiende Wingene Koers, schreef begin juli Dwars door Wingene op zijn naam en kan op woensdag 7 september als eerste renner ooit Wingene Koers een tweede keer winnen.

Tarteletto-Isorex zal woensdag niet de enige continentale ploeg aan de start zijn. Ook Team Elevate p/b Home Solution Soenens en Bingoal-Pauwels Sauces WB Development Team zakken naar Wingene af. Net als het beloftenteam van Lotto-Soudal. Vermoedelijk met kersvers Belgisch kampioen Jarne Van de Paar. Bij Stageco zit Vince Gerits, nationaal kampioen bij de elite zonder contract, in de voorlopige selectie. EFC-L&R-AGS, Urbano, Metalced en Decock-Van Eyck-Devos Van Mossel-Capoen lijken de andere belangrijke ploegen.

“Voorlopig hebben we 23 bevestigde ploegen, twee teams moeten nog hun deelnemers overmaken”, verduidelijkt Martijn Lambrecht, die bij de organiserende De Stoempers instaat voor de contacten met de ploegen. “Inderdaad, ik doe zelf ook mee. Voor het eerst, in het shirt van Atom 6. Ik kijk er enorm naar uit.”

De Rozendalestraat is traditiegetrouw het decor voor start en aankomst. De renners krijgen twaalf ronden van 13,6 kilometer voorgeschoteld. De organisatoren blijven een A-interclub organiseren. “Het budget rond krijgen is niet makkelijk”, geeft organisator Bram Debackere toe. “Wat ook een beetje onze eigen fout is, want meestal beginnen we er wat te laat aan. Nu zijn we nog altijd bezig met centen verzamelen. We doen het met een klein bestuur. Last minute komt alles wel in orde. Gelukkig kunnen we de dag van de koers rekenen op veel sympathisanten.”

Woensdag 7 september om 14 uur: Wingene Koers, 163 km.