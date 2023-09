Aksel Decaestecker tankt vertrouwen

Aksel Decaestecker sprokkelde dit jaar al enkele mooie ereplaatsen en pakte als kers op de taart de bloemen in Dentergem. De eerstejaarsnieuweling wil de komende jaren progressie blijven maken.

Aksel begon zijn carrière als tweedejaars aspirant. “Het is nu mijn derde seizoen”, zegt de 15-jarige Lekenaar. “Via mijn kameraad Matteo Toortelboom begon ik met koersen. Hij vroeg of ik zin had om te koersen. Ik vond het een leuke ervaring. Intussen zijn we ploegmaten bij KVC Noordzeemeeuw en rijd ik dit jaar als eerstejaars bij de nieuwelingen.” Aksel zit in het vierde middelbaar, richting biotechnologische STEM-wetenschappen, aan ’t Saam Campus Cardijn in Diksmuide. 2023 was voor hem al een mooi wielerjaar.

“Ik begon in Staden met een achtste plaats en kon intussen vier keer podium rijden. Zo waren er derde plaatsen in Ledegem en De Panne, een tweede plaats in Lichtervelde en onlangs kon ik winnen in Dentergem. Daar versloeg ik drie Britse renners. Toen ik over de meet kwam, kon ik het amper geloven maar ik was uiteraard heel tevreden. Deze zege zorgde voor extra motivatie. De voorbije jaren mocht ik ook al zegevieren in Moere en Westkerke. Daags voor mijn overwinning won Matteo de koers in Moorsele. Een topweekend dus. Ondanks deze mooie resultaten kende ik ook al een serieuze portie pech. Ik viel enkele keren en reed regelmatig plat. Mijn meest recente koers was in Pittem waar ik in de groep zat die sprintte voor de zevende plaats. Ik zat wat ingesloten in de sprint en eindigde uiteindelijk 31ste. Mezelf omschrijven als type-renner vind ik moeilijk. Ik ben nog wat aan het verkennen en er is zeker nog progressiemarge.”

Stap vooruit zetten

De komende weken blijft Aksel nog verder rijden. “Ik denk dat ik tussen nu en half oktober nog een viertal koersen zal betwisten. Wekelijks train ik ongeveer tien uur. Qua parcours varieer ik vaak en kijk ik een beetje van waar de wind komt. Daarna ga ik even rusten en opbouwen naar 2024. Ik wil elk jaar een stap vooruit zetten. Ik voel me goed in mijn vel bij mijn ploeg. Het is de bedoeling dat ik ook volgend jaar voor KVC Noordzeemeeuw zal rijden. Bovendien kan ik steeds rekenen op de steun van mijn ouders Lieven Decaestecker en Heidi Kerkhove.” (API)