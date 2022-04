Aiden Vanderbeke wil scoren in het klimwerk: “Ik hoop op enkele mooie ereplaatsen”

Aiden Vanderbeke focust zich dit seizoen volop op het klimwerk. De derdejaarsbelofte van Basso Team Flanders voelt dat de vorm in stijgende lijn is.

Het GM Recycling Team veranderde van naam en werd Basso Team Flanders. Veertien beloften verdedigen de kleuren van de ploeg van Anzegemnaar Rudy Vandenheede. Ook Aiden Vanderbeke is een van die veertien renners. De Diksmuidse belofte wil zijn klimmersbenen verder ontdekken en laat het BK tijdrijden van aanstaande zondag in het Oost-Vlaamse Gavere links liggen.

Klimwedstrijden

“Het past niet echt in mijn planning”, deelt Vanderbeke mee. “Ik wil vooral scoren in de klimwedstrijden. Ik hou van lastige aankomsten. Over een kleine twee weken trekken we met de ploeg naar het Baskenland en daar zijn er talrijke aankomsten die me liggen. Ik zou mezelf niet omschrijven als een pure klimmer, omdat ik ook op het vlakke meer dan mijn mannetje kan staan. Het klimwerk is gewoon op mijn lijf geschreven, daar kan ik het verschil maken.”

Het seizoen van de Diksmuidenaar begon met een domper. Vanderbeke liep het coronavirus op en sukkelde met de gezondheid. “Ik voelde dat ik niet voluit kon gaan en dat was best wel frustrerend. In de Triptyque des Monts et Châteaux en in de Youngster Coast Challenge stond ik aan de start, maar haalde ik mijn topniveau niet.”

Stijgende lijn

“De laatste weken loopt het wel van een leien dakje en voel ik dat de vorm in stijgende lijn aan het gaan is. Net op tijd, want de koersen waar ik goed wil zijn, komen er nu aan. Ik wil scoren in de buitenlandse rittenwedstrijden zoals de Vuelta a Bidasoa, de Vuelta a Navarra en de Giro Valle d’Aosta. Ik heb weinig ervaring wat betreft dat soort wedstrijden, maar ik hoop enkele mooie ereplaatsen te behalen.”

