Abram Stockman schrijft mooi verhaal bij TDT-Unibet: “Scoort boven de verwachtingen”

Abram Stockman (26) uit Kortrijk maakt dit seizoen deel uit van het nagelnieuwe team Tour de Tietema-Unibet. Daarover sijpelde vorige week het goede nieuws binnen dat het volgend jaar een stapje hoger zet en een pro-continentaal team wordt. “Dat zet de deur open naar nog mooiere wedstrijden.”

Het project van Tour de Tietema-Unibet is zonder twijfel een specialleke in het peloton. Het is en blijft natuurlijk een wielerploeg, waarin de renners centraal staan, maar er wordt ook hard ingezet op de beleving voor de fans. Het verhaal achter de wielerploeg is met andere woorden even belangrijk, en daarvoor wordt sterk ingezet op sociale media en online content. De West-Vlaamse renner Abram Stockman waagde eind vorig seizoen de sprong naar TDT-Unibet en heeft daar vooralsnog geen spijt van, legt hij uit.

“Ik ben mee in dit avontuur gestapt zonder te weten of het wat zou worden, maar ik kan nu wel zeggen: het is de max”, glundert Stockman. “Als je ziet waar we na amper één jaar al staan, kan ik niets anders zeggen dan dat het voor mij alvast boven alle verwachtingen scoort.”

ereplaatsen

Als team heeft Tour de Tietema-Unibet al heel wat ereplaatsen laten noteren, waaronder ook een eerste overwinning in de Slag om Woensdrecht, door Martijn Budding. Ook Stockman zelf wist enkele toptienplaatsen in de wacht te slepen: hij werd negende in de Volta Limburg Classic, zevende in de Rutland-Melton International Cicle Classic en onlangs nog derde en achtste in de profkoersen van respectievelijk Vilvoorde en Kemmel.

“Er komt nog een heel mooi najaar aan, met wedstrijden zoals de Tour of Leuven en de Druivenkoers in Overijse. Dit weekend – vrijdag tot en met maandag – rijd ik de Franse rittenkoers Kreizh Breizh in Bretagne. Het zal er zeker heuvelachtig worden, met 2.000 à 3.000 hoogtemeters per etappe. Een echte klimmer ben ik niet, maar in wedstrijden zoals deze – die eenvoudigweg lastige koersen zijn – kan ik zeker tot mijn recht komen”, aldus Stockman, die maandag meteen ook zijn 27ste verjaardag viert.

Pro-contintentaal

TDT-Unibet is dit seizoen een continentaal team, maar volgend seizoen zet het een stapje hoger naar het pro-continentale circuit. “Dat zet de deur open naar nog mooiere wedstrijden, in theorie zelfs alle wedstrijden van de World Tour, zoals de Ronde van Vlaanderen of zelfs de Tour de France. Daarvoor ben je wel nog afhankelijk van de wildcards die de organisatie uitreikt het is dus aan de ploeg om de organisatoren te overtuigen. Welke koersen er dan exact bij komen, hangt natuurlijk ook af van wat er praktisch haalbaar is. Maar als ik zie wat we al na één jaar bereikt hebben, sta ik eigenlijk nergens meer van versteld.”

Of er ook voor de West-Vlaming een plekje weggelegd is in de pro-continentale formatie is op dit moment nog niet zeker. “Laten we zeggen dat er nog niets in kannen en kruiken is, maar ik hoop er natuurlijk wel op. Ik denk dat ik me dit seizoen al voldoende heb kunnen tonen om een plaatsje te verdienen”, zegt Stockman. In het dagelijkse leven is de renner samen met zijn tweelingbroer Michiel coach bij trainingscentrum Vitori in Zwevegem. Of hij die job zou laten schieten voor een profcontract vindt Stockman een moeilijke vraag. “Ik vind het een heel toffe job, dus sluit ik zeker niet uit dat ik deels als coach aan de slag blijf. Maar eerlijk gezegd heb ik nog niet echt over die combinatie nagedacht”, aldus de inmiddels naar Kortrijk verhuisde sportman.