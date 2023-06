Aäron Vervaeke haalt weer ereplaatsen: “Ondanks allergieën”

Het seizoen van Aäron Vervaeke (26) verliep niet helemaal volgens plan. Na een vierde plaats in de kermiskoers in Haringe op 11 maart raakte hij besmet met corona. “Na die koers werd ik ziek”, zucht hij. “Ik trok naar de dokter. Hij vermoedde dat ik griep had, maar uit een coronatest bleek dat ik besmet was. Voor de tweede keer, want in het begin van de pandemie liep ik ook al eens een besmetting op.”

André Vergucht, trainer van de eliterenner zonder contract, vroeg hem om voorzichtig te zijn. “Omdat hij enkele renners kende die lang sukkelden met de gevolgen van een besmetting. Drie weken heb ik niet gefietst. Nadien probeerde ik wel eens te koersen, maar mijn benen liepen heel snel leeg. Ik heb dus weer wat moeten opbouwen.”

Medicatie

Toch werd Vervaeke al tweede in Oordegem (18/5), achtste in Gullegem (2/6) en vorige zondag zesde in Oostrozebeke. Nochtans heeft hij, bij warme temperaturen, af te rekenen met andere ongemakken. “Ik ben allergisch aan pollen, gras, dieren, huisstofmijt, noem maar op. Ik neem medicatie, maar de geneesmiddelen die deze allergieën onder controle kunnen krijgen mag ik niet nemen. Die staan voor renners op de verboden lijst. Soms hebben mijn longen veel moeite om zuurstof te pakken.”

Ondanks dit ongemak rijdt Vervaeke liefst interclubs. Zondag trekt hij naar het Oost-Vlaamse Laarne voor de Grote Prijs Etienne De Wilde. Een week later doet hij in Montenaken het Belgisch kampioenschap ploegentijdrijden. “Ik doe liefst interclubs omdat je dan een uurtje tijd krijgt om erin te komen. Rochefort was mijn laatste interclub. Nu staan er weer enkele op mijn programma. Jawel, voor het BK ploegentijdrijden proberen we samen te trainen. Makkelijk is dat niet. Bij de ploeg zitten we met een paar studenten. En ik werk voltijds in een systeem van twee ploegen. Heel moeilijk om momenten te vinden die voor iedereen passen”, aldus de Molenspurter. (HF)