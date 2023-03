Aaron Stockx geeft profdroom op en richt zijn pijlen op studies

Voortaan staat wielrennen bij Aaron Stockx (22) op de tweede rang. Hij wil zijn studies global business management afmaken en gaat volgend jaar wellicht op Erasmus. Vermoedelijk start hij het wielerseizoen over vier weken.

“Prof worden was een droom, maar ik ben tot het besef gekomen dat ik niet het karakter heb om het zover te brengen”, zegt Stockx . “Alles laten voor één doel, dat is niets voor mij, denk ik. Ik geniet graag van wat er naast de koers is. In de loop van vorig seizoen was mijn motivatie al wat gedaald. In Italië had ik ook wat schrik opgedaan. En nadat ik in augustus in de afdaling van de Keiberg in Torhout op mijn tijdritfiets met 65 per uur ten val was gekomen, was het genoeg: ik ging stoppen met koersen.”

Dat was zonder Ivan Depoorter gerekend. Hij kon de Torhoutenaar overtuigen om te blijven koersen. Voortaan in het shirt van het Vind! Cycling Project.

“Ik had al wat wedstrijden op het strand gedaan”, blikt Stockx terug naar de winter. “Met de mountainbike heb ik altijd graag gereden. In combinatie met het wegseizoen kwam het er nooit van. Nu wel. Het parcours in Bredene was voor mij iets te technisch, dat lag me niet. In Middelkerke ging het wel goed, maar reed ik drie kilometer van de finish lek. Met Sybren Deroo reed ik de Duorace in Bredene. Ook daar ging het goed.”

Wegseizoen

Stockx begon nog niet aan het wegseizoen. Vorige week was hij ziek, waardoor hij de trainingen een week moest onderbreken. “Waarschijnlijk start ik op 10 april met een mountainbikewedstrijd in de Ardennen, ofwel rijd ik drie dagen later in Ruddervoorde het provinciaal kampioenschap tijdrijden.” (HF)