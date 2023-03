West-Vlaams onderonsje in De Klijte om de week van de Ronde te starten

In het eethuis In De Zon in De Klijte werd gisterenavond, maandag 27 maart, de Ronde van Vlaanderen op gang getrokken. In de uitzending van Vive Le Velo, leve de Ronde vertelde uitbater Dirk Ghyselinck (63) honderduit over zijn jaren als profrenner. Vriend des huizes Nico Mattan en Nederlandse journaliste en voormalig profwielrenste Marijn de Vries hingen aan zijn lippen.

Dirk Ghyselinck opende in 2020 samen met zijn echtgenote Cathy Coffyn het eethuis met een interieur vol wielerattributen. “Al vlug vonden de wielerliefhebbers, maar ook de renners, hun weg naar de top van de Scherpenberg. Hier vierde Nico Mattan zijn overwinning in Gent-Wevelgem en werd Frank Vandenbroucke een vriend des huizes. Dat hij hier nooit als vedette binnenkwam siert hem enorm.” In het restaurant hangt nog steeds het truitje waarmee VDB zijn laatste wedstrijd won, de Belcanto Classic in Westouter. “Een keer heeft Frank meegeholpen in de zaak. Als een volleerd ober droeg hij de borden naar de klanten. Een onder hen vertelde me achteraf dat die garçon toch wel verdacht veel op VDB leek.”

Brouwerij Roman

Dirk zelf koerste begin jaren 80 een aantal opmerkelijke resultaten bij mekaar met overwinningen in de Ronde van West-Vlaanderen in 1983 en de Ardense Pijl eveneens in 1983. Bij de profs vanaf 1985 maakte hij deel uit van Fangio-Ecoturbo team. “Dat jaar reed ik de inmiddels heroïsche Ronde van Vlaanderen met een verkleunde Eric Vanderaerden als winnaar. Zelf stapte ik af aan brouwerij Roman, het vat was op en toen ik mijn schoonvader zag staan kroop ik vlug in de wagen op zoek naar wat warmte.” Ook in 1985 reed Dirk Gent-Wevelgem. De klassieker is nu een hoogdag in zijn wielerrestaurant. “En daar kwam dus nu nog een avondje Vive le Vélo bij. Aan stoppen moet ik dus voorlopig niet denken, deze uitzending levert me nu nieuwe klanten op voor de komende tien jaar.”