Wereldkampioenen Pidcock en Vos kleuren deelnemersveld CAPS Urban Cross in Kortrijk

De renners en supporters zullen tijdens de CAPS Urban Cross in Kortrijk alle kleuren van de regenboog zien. Letterlijk. Wereldkampioenen Tom Pidcock en Marianne Vos verschijnen op zaterdag 26 november aan de start van de tweede manche van de X²O Badkamers Trofee.

De CAPS Urban Cross is dit jaar aan zijn vierde editie toe. Voor Tom Pidcock wordt het nog maar zijn eerste deelname in de Guldensporenstad. De Britse wereldkampioen opent dit weekend zijn veldritseizoen en zal een week later in Kortrijk wellicht al meteen de rest van het deelnemersveld het vuur aan de schenen willen leggen.

Ook Marianne Vos stond in Kortrijk nog nooit aan de start. De achtvoudige wereldkampioene heeft er intussen wel al een handvol veldritten opzitten. Kan ze aan de boorden van de Leie meteen debuteren met een zege?

Willen Pidcock en Vos in Kortrijk een eerste keer de armen in de lucht steken, dan zullen ze goed voor de dag moeten komen. Zowel bij de mannen als de vrouwen staat de top drie van de Koppenbergcross, de eerste manche van de X²O Badkamers Trofee, aan de start. Afwachten wie er op zaterdag 26 november alle kleuren van de regenboog ziet/laat zien.

Unieke stadscross

Het parcours van de CAPS Urban Cross loopt dwars door de stad, op slechts enkele honderden meters van de Grote Markt. Op twee plaatsen kruist het parcours de Leie, via de Groeningebrug en de Collegebrug. De CAPS Urban Cross mag dan wel een ‘stadscross’ zijn, toch ontbreken ook de typische ingrediënten van een klassieke veldrit niet: passages door het zand, korte heuveltjes, … afgewisseld met snelle grasstroken die de Leieboorden sieren. Nieuw is dat het parcours dit jaar in de tegenovergestelde richting ten opzichte van vorig jaar zal lopen.

De CAPS Urban Cross voor elite vrouwen en elite mannen is op zaterdag 26 november vanaf 13u30 live te volgen in Sporza op één.