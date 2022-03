Wereldkampioene Elisa Balsamo sprint sneller dan Marianne Vos, Lotte Kopecky wordt vierde tijdens Gent-Wevelgem

Wereldkampioene Elisa Balsamo (Trek-Segafredo) heeft zondag de elfde editie van Gent-Wevelgem (WorldTour) gewonnen. Na 159 kilometer van Ieper naar Wevelgem was de 24-jarige Italiaanse de snelste van het peloton. De Nederlandse Marianne Vos, vorig jaar winnaar, werd tweede. Met Maria Giulia Confalonieri kwam er nog een tweede Italiaanse op het podium.

Na tweede plaatsen in de voorbije twee edities, strandde Belgisch kampioene Lotte Kopecky nu net naast het podium. Van bij de start volgde de ene aanval de andere op. De Nederlandse Anne van Rooijen en de Russische Gulnaz Khatuntseva bundelden in de beginkilometers de krachten en reden zo alsmaar verder weg van de grote groep.

In aanloop naar de passage op De Moeren werd het tempo in het peloton fiks opgetrokken. Bij Jumbo-Visma wou men heel goed gepositioneerd aan die poldervlakte beginnen, maar het ontbreken van wind op De Moeren zorgde ervoor dat in het peloton het tempo weer stokte.

Valpartij

De voorsprong van het tweetal Anne van Rooijen en Gulnaz Khatuntseva klom daardoor weer tot 2 minuten. Half koers had er in het peloton een valpartij plaats. Met nog 65 kilometer voor de boeg waren de twee vroege vluchtsters eraan voor de moeite.

In aanloop naar de Baneberg versnelde Lotte Kopecky. Ze kreeg Katarzyma Niewiadoma, Anna Henderson, Marta Lach en Liane Lippert in steun. Zij trokken een eerste keer de Kemmelberg op, maar werden na die bult opnieuw gegrepen.

Chantal van den Broek-Blaak ging op de Baneberg nog eens aan de boom schudden. Julie De Wilde counterde. De tweede beklimming van de Kemmelberg zorgde ervoor dat het peloton verder werd uitgedund. Een groep van zowat 40 rensters zette daarop koers richting Wevelgem.

Diverse rensters probeerden een sprint met dat gezelschap te ontlopen. Grace Brown muisde er op 4 kilometer van de finish vanonder. De 29-jarige Australische werd op anderhalve kilometer van de finish opnieuw tot de orde geroepen. Marlen Reusser nam in de slotkilometer Lotte Kopecky op sleeptouw.

Balsamo

De Belgische kampioene kwam er op 200 meter van de finish uit, maar werd vlot geremonteerd door wereldkampioene Balsamo. Die boekte haar vierde zege van het seizoen en de derde op rij. Vorige week zondag won ze de Trofeo Alfredo Binda (WT) en donderdag was ze de snelste in de Classic Brugge-De Panne (WT). Vorige maand won ze een rit in de Ronde van Valencia (2.1).