“We verwelkomen maximaal 400 deelnemers”: sportdienst Middelkerke kijkt uit naar Coast Race op 21 januari

Zondag 21 januari is er opnieuw de Coast Race in Middelkerke. De jeugd (U15 en U17) legt één ronde van ruim 20 kilometer af, de junioren, masters, dames en heren doen er twee. De organisatie laat maximaal 400 deelnemers toe. Inschrijven kan nog tot en met woensdag 17 januari.

So De Baere (41) werkt al bijna 20 jaar voor de sportdienst in Middelkerke. “Sinds een drietal jaar organiseer ik de traditionele Coast Race in Middelkerke”, vertelt ze. “Door de wateroverlast hebben we het parcours lichtjes moeten aanpassen. Er is wat meer strand en er zijn iets minder single tracks. We doen alle deelgemeenten aan die aan de kust liggen. Aan de keerpunten voorzien we beachflags.”

Startschot

Er volgt een gezamenlijke start aan surfclub De Kwinte voor jeugd, junioren, masters, dames en heren. “Van 10 uur tot 13 uur kan je je aanmelden. Om 13.30 uur weerklinkt het startschot. De jeugd legt één ronde af en de rest twee rondes van telkens iets meer dan 20 kilometer. Aan de start verschijnen vaak bekende renners en ex-renners. We verwelkomen maximaal 400 deelnemers. Zo vermijden we dat het parcours verzadigd raakt”, aldus So, die zelf ook regelmatig fietst. “Zowel met de gewone fiets als met de mountainbike. Ik heb dus wel voeling met deze materie.”

Goeie samenwerking

Zondag wordt het voor So een drukke dag. “Ik help om alles in goede banen te leiden. Gelukkig sta ik er niet alleen voor. Zo zullen er enkele collega’s helpen en zijn er veel vrijwilligers op post. We werken nauw samen met de politiediensten om alles veilig te laten verlopen. Ook met schepen van sport Henk Dierendonck en de andere gemeentelijke diensten is er en uitstekende samenwerking.”

Randanimatie

Bij de aankomstzone in de Strandlaan ter hoogte van de Calidris is er randanimatie voorzien. “Er komt een foodtruck en er zal een band optreden. De prijsuitreiking wordt voorzien 45 min na aankomst van de eerste renner. We voorzien naturaprijzen voor de jeugd en geldprijzen vanaf de junioren. We hopen alvast op aangenaam fietsweer”, geeft So nog mee, die ook andere evenementen helpt organiseren. “Eind december hadden we nog de Colour Light Trail, in augustus volgt de Coastrun. We organiseren ook enkele mountainbiketoertochten.”