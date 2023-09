Warmste Izegem Koers in jaren is opnieuw een volksfeest

Vorig jaar viel de regen op Izegem Koers nog met bakken uit de lucht, dit keer waren de weergoden wel aan de zijde van de Koningin der Kermiskoersen. Langs het parcours ontspon zich opnieuw een volksfeest, met honderden toeschouwers langs de zijlijn.

Terwijl de temperatuur richting dertig graden klimt zoeken de meeste koersfanaten een strategisch plaatsje in de schaduw bij de ploegvoorstelling. Niet zo bij Arno Seynaeve (11). Hij trotseert met papa Bert de zon om één van zijn grote idolen te ontmoeten. “Ik volg Fabio Jakobsen al langer en had gehoopt een handtekening van hem te krijgen. Ik heb speciaal een bidon mee gedaan en ben blij dat het ook effectief gelukt is. Hij heeft zelfs tijd vrij gemaakt om met mij op de foto gedaan. Vandaag was er speciaal geen school en dus zijn we samen naar hier gekomen.”

Verfrissing zoeken

Na het startschot zien we iets verder op het parcours dezelfde taferelen: mensen die de hitte wijselijk proberen te mijden door iets fris te drinken of een ijsje te likken. Bij de Koninklijke Stadsfanfaren Izegem hebben ze geluk. Hun gelegenheidsbar staat net aan de schaduwkant van de Gentseheerweg opgesteld. “Gelukkig, anders was het niet uit te houden”, meent Sergio Vermeersch, die met zijn vrouw en zoon naar de koers komt kijken. “Dit is voor ons een jaarlijkse uitstap, al is het telkens bijzaak wie als eerste over de eindmeet rijdt. Naast het parcours kom je heel wat bekenden tegen. Voor Izegem is dit dan ook een echte hoogdag.”

Fandorp Alec Segaert

Op de wijk Abele zorgde Autoparts Stekelorum voor een fandorp voor Alec Segaert en daar kwam heel wat volk op af. We troffen er Marc D’Eigens van busbedrijf Mandel Car die samen met Thomas Segers en een groep van twintig personen van de wedstrijd een grote uitstap maakte. “We hebben ons eigen VIP-parcours uitgestippeld”, glimlachen ze. “We zijn deze middag begonnen met een lunch aan het kasteel van Rumbeke en hebben dan een paar strategische stops langs het parcours ingepland. Hier heb je nog een echte wielerbeleving, maar dan moet je wel langs de zijlijn kunnen staan. Iets wat aan het Blauwhuispark voor ons niet echt het geval was en dus mogen we met de bus telkens achter het peloton aan rijden om naar onze volgende halte te gaan. Een formule die ons zeer goed bevalt en waarbij we tenminste iets zien van het wielerspektakel.”

Winst voor Dries De Bondt

Uiteindelijk werd het een sprint tussen Dries De Bondt en Florian Sénéchal. Uiteindelijk wees een fotofinish uit dat De Bondt de winnaar van Izegem Koers 2023 is.