Waregemnaar Abram Stockman (26) trekt naar ploeg van Bas Tietema

Abram Stockman (26) uit Waregem zet na drie seizoenen bij het Duitse continentale Sauerland Team zijn carrière voort bij het nieuwe TdT-Unibet Cycling Team van Bas Tietema. “Dit is een nieuwe uitdaging.”

Vier jaar geleden behaalde Stockman als vierdejaarsbelofte nog een tweede plaats in WestSprint, het regelmatigheidsklassement van deze krant. Als elite zonder contract zette de Waregemnaar zijn carrière voort op continentaal niveau. Na drie jaar bij Tarteletto-Isorex was Stockman sinds 2020 aan de slag bij het Duitse Sauerland Team, waarvoor hij een aantrekkelijk programma afwerkte. Onder meer in de Ronde van Turkije, de Ronde van Duitsland en de GP de Wallonie liet de tweelingbroer van Michiel, die zijn carrière intussen beëindigde, zich opmerken. In 2023 zal Stockman deel uitmaken van een nieuwe continentale ploeg, TdT-Unibet Cycling Team. Letterlijk: Tour de Tietema. De oprichter is Bas Tietema, de Nederlandse YouTube-vlogger die dit seizoen bij Bingoal-Pauwels Sauzen-Wallonie-Bruxelles reed.

Aantrekkelijk businessmodel

“Ik volgde Bas op Instagram, waarna hij me spontaan gecontacteerd heeft”, vertelt Abram. “Daarna heb ik met Bas en Hugo Haak (ex-bondscoach van de Nederlandse baanrenners, red.) een videochat gedaan, waarna het vrij snel geklonken was. Iedereen kent het YouTube-verhaal van Bas. Er is al een fanbase. Content creation is in dit verhaal een heel belangrijk aspect. De return naar de sponsors is gegarandeerd. Een aantrekkelijk businessmodel. Het is een andere insteek van de koers, maar het werkt wel.” Al zal Stockman in 2023 niet plots zelf vlogger worden. “De renners moeten in eerste instantie op het sportieve focussen, maar een blik achter de schermen van een wielerploeg is een leuk gegeven voor de sport.”

UCI-koersen

Over het programma kan Stockman nog niet veel zeggen. “Op continentaal niveau hang je af van de goodwill van organisatoren, maar ik ben ervan overtuigd dat dit in orde komt. Deze ploeg kan iets als return aanbieden. We zullen voldoende UCI-koersen in België en Nederland kunnen betwisten. Ik was drie jaar lang heel gelukkig in Duitsland en ben die mensen dankbaar, maar nu komt er een nieuw avontuur op mijn pad. Als ik op fysiek vlak dezelfde stappen als in 2022 kan zetten, zitten er nog mooie resultaten in. Het zou raar zijn als ik op mijn 26ste geen progressie meer kan boeken.” (TVB)