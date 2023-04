Waregem ontvangt tijdrittoppers tijdens BK voor de jeugd

Op maandag 1 mei vinden de Belgische kampioenschappen tijdrijden plaats rondom de site van Bekaert Deslee in de Deerlijkseweg. Het comité achter de Memorial Igor Decraene staat samen met Belgian Cycling en het stadsbestuur in voor de organisatie van het sportieve event. Zo’n tien jaar na het tragische overlijden van wereldkampioen Igor Decraene maken zijn trainingswegen deel uit van het BK.

Op Dag van de Arbeid verzamelen de toekomstige Belgische wielervedetten in Waregem. De negen jeugdcategorieën strijden er om de nationale titel tegen de klok. Start en aankomst bevinden zich in de Deerlijkseweg, aan de op- en afrit van BekaertDeslee. Het parcours loopt verder rond de voetbalvelden van Racing Waregem en trekt via de brug over TVH naar de bedrijvenzone op de grens met Vichte. Via de Industrielaan onder de E17 snellen de renners naar de aankomst.

Mooie herinnering

Het traject bestaat voor een deel uit het circuit van de Memorial Igor Decraene. Dat is een tijdrit voor de jeugd die sinds 2015 plaatsvindt rond het ouderlijk huis van de voormalige wereldkampioen Igor Decraene, die in 2014 op amper 18-jarige leeftijd tragisch om het leven kwam. Het comité achter de memorial staat dan ook in voor de organisatie van het BK, samen met de stad en Belgian Cycling. “Na zijn overlijden hebben we met de memorial een mooie herinnering aan Igor in het leven geroepen, telkens met steun van veel medewerkers en Stad Waregem. Tien jaar nadat hij in Firenze (Italië) wereldkampioen tijdrijden werd bij de junioren, kunnen we het BK voor de jeugd organiseren. Dat is een prachtige manier om hem te eren”, vertelt organisator Frederik Broché. “Het parcours is voornamelijk vlak en telt weinig bochten, ideaal voor de pure tijdrijder. We kijken er alvast naar uit om negen kampioenen te kronen.”

Igor Decraene overleed in 2014 op 18-jarige leeftijd na een tragisch verkeersongeval. © BELGA

Wielerstad

Ook het stadsbestuur verlangt naar het sportieve evenement. “We zijn een echte wielerstad”, weet schepen van Sport Kristof Chanterie (CD&V). “Naast de memorial kennen we jaarlijks Dwars door Vlaanderen en de Grote Prijs Briek Schotte in Desselgem. We organiseerden reeds drie keer het Belgisch kampioenschap op de weg en eenmaal in het veld.”

“Dit is een prachtige manier om gewezen wereldkampioen Igor Decraene te eren” – Organisator Frederik Broché

In 2028 speelt het BK op de weg zich trouwens opnieuw af in Waregem. “De Ronde van Frankrijk startte hier zelfs al eens, in 2007. En uiteraard koesteren we het wereldkampioenschap van 1957 nog steeds.”

Schoolvoorbeeld

Nathalie Clauwaert, algemeen directeur bij Belgian Cycling, ziet Waregem als een sterke partner. “De mensen zijn ambitieus en tonen een echte passie voor de sport. Bovendien bezit men hier kennis van het moderne wielrennen. Het Belgisch kampioenschap van 2021 was een schoolvoorbeeld om de wedstrijden van de dames en de heren perfect te combineren.”

Supporters komen best met de fiets. Wie met de auto komt, kan parkeren op het bedrijventerrein Groenbek.