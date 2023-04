vzw Allez Eddy traint en begeleidt kansarme jongeren bij het koersen: Veiliger trainen met bike rollers

Allez Eddy, een jonge Zwevegemse vzw die kansarme jongeren wil leren koersen, schakelt een versnelling hoger. Binnenkort komen er acht hoogtechnologische bike rollers omdat trainen op de openbare weg te gevaarlijk is geworden.

Allez Eddy is een jonge vzw die kansarme kinderen tussen 10 en 14 jaar de kans geeft om te leren koersen. “We zijn het resultaat van een samenwerking tussen enthousiaste vrijwilligers van de Fietsbieb Zwevegem, Multi Sportclub No Limit Team 2.0 Zwevegem-Avelgem en Jongerenzorg Zuidwest-Vlaanderen. We zorgen voor de volledige logistieke ondersteuning en bieden de jonge coureurs via Multi Sportclub No Limit Team 2.0 de passende begeleiding en omkadering aan”, verduidelijkt Dirk Desmet.

De naam Allez Eddy verwijst uiteraard naar Eddy Merckx als onze grootste coureur aller tijden, maar ook naar de film Allez, Eddy! waar een jongetje zijn grootste droom, koersen, uiteindelijk toch kan beoefenen ondanks zijn beperking. Tweevoudig winnaar van De Ronde van Vlaanderen Stijn Devolder aanvaardde het peterschap van het project.

Betere integratie

Door Allez Eddy worden drempels weggewerkt en krijgen deze jongeren betere kansen tot integratie. “Koersen is ook de strijd met jezelf voeren op momenten dat het moeilijk wordt, je eigen grenzen ontdekken en een realistisch zelfbeeld opbouwen. Dit zijn dingen die heel herkenbaar zijn voor kinderen en jongeren in een kwetsbare situatie omdat voor hen elke dag een strijd is. Op sociaal vlak kunnen deze jongeren via ontmoeting met andere kinderen een netwerk beginnen uit te bouwen.”

In de opstartfase beperkte men zich tot kinderen uit de regio Zwevegem-Avelgem-Harelbeke en dit via het Sociaal Huis, Jongerenzorg Zuidwest-Vlaanderen en organisaties die rond kansarmoede werken. Later wil men een grotere regio bereiken. Allez Eddy is volledig afhankelijk van sponsoring en giften.

De sporttechnische kant wordt ingevuld door het No Limit Team. Ondertussen werd daar een extra dimensie aan toegevoegd door het feit dat Allez Eddy, het No Limit Team en Vives nu samen het bike rollerconcept uitrollen.

Bike rollers bieden een antwoord op de vaststelling dat fietsen op de openbare weg nog steeds risicovol blijft. “Ondanks meerdere veiligheidsingrepen is het probleem nog toegenomen. Interval-, snelheids- en VO2max fietstrainingen op de openbare weg zijn levensgevaarlijk en door het toenemend wielertoerisme en de opkomst van de e-bike is ook het alternatief van de jaagpaden en de verkeersluwe omlopen achterhaald. De zoektocht naar een betaalbaar alternatief bracht ons bij de bike rollers”, zegt Stefaan Depaepe van No Limit.

Individuele opvolging

Aan hun lokaal komt een zeecontainer met acht slimme fietstrainers gekoppeld aan een tv-scherm waarop wattages, snelheid, cadans en hartfrequentie van de atleten zullen te zien zijn. “Deze aanpak biedt enerzijds een waterdichte oplossing voor het veiligheidsprobleem, maar verhoogt anderzijds ook de efficiëntie van de prikkeltrainingen. De trainers zullen via deze innovatieve setting bovendien elke atleet individueel kunnen opvolgen, iets wat op de openbare weg niet meer kan”, aldus Depaepe.

Voor het technologisch gedeelte werd een samenwerking opgezet met de afdeling sporttechnologie van Hogeschool Vives. (Geert Vanhessche)