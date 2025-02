Wereldrecord voor Vanhove, driekleur voor Gheysens: “Leuk om op die lijst te staan”

Izegem is twee Belgische kampioenen rijker en heeft sinds zondag ook een wereldrecordhoudster. Op de piste in Zolder kroonden Marith Vanhove en Zita Gheysens zich tot nationale kampioenen op de kilometer, respectievelijk bij elite en elite 2. Vanhove deed dat in een nieuw wereldrecord!

Even een woordje uitleg. De UCI, de Internationale Wielerunie, voerde bij de vrouwen elite een nieuwe afstand in. Vroeger knalden vrouwen twee rondjes over de piste. Nu zijn het er vier van 250 meter. Zoals bij de mannen. In tegenstelling tot ploegkoers, omnium, scratch en puntenkoers staat die kilometer niet zo vaak op programma’s van pistemeetings. In Heusden-Zolder stond zondag het BK op de kalender.

“De eerste keer dat die kilometer gereden werd”, vertelt Vanhove (21). “Omdat je een klein beetje mag dromen had ik in de aanloop naar het BK toch eens opgezocht wat het wereldrecord was.”

Dat stond op naam van Taky Marie-Divine Kouamé. De 22-jarige Française klokte op 3 januari in Loudéac 1’08”399. Zij zette haar naam als allereerste op de tabellen met wereldrecords. Met 1’07”287 deed Vanhove fors beter. “Voor mij een fantastische chrono”, glundert de aanwinst van AG Insurance-Soudal U23. “Mijn wereldrecord zal wellicht niet lang standhouden. Het is mooi meegenomen om even op die lijst te staan. Hopelijk kan ik straks tijdens de Europese pistekampioenschappen in Zolder mijn tijd nog verbeteren.”

Belgisch record

Op zaterdag 15 februari wordt in de Velodroom gestreden om de Europese sterrentrui over de kilometer. Dan zal Vanhove weten hoe zwaar haar chrono op internationaal vlak weegt.

Voor stadsgenote Zita Gheysens, die maandag haar achttiende verjaardag viert, staat het EK-piste bij de junioren pas in juli op de kalender. Dat vindt plaats in het Portugese Anadia. In Zolder mocht ze bij de elite deelnemen aan het BK kilometer. Ze klokte de vijfde chrono (1’11’438), bij U19 een nieuw Belgisch record, en werd gelauwerd als kampioene elite 2.

“Dat ik mijn persoonlijke besttijd opnieuw verbeterde, is het belangrijkste”, aldus Gheysens die vorige zomer voor een sprintcarrière koos. “Deze chrono is beter dan die op de internationale juniorenmeeting in Apeldoorn twee weken geleden. Daar werd ik vierde na drie Britse meisjes. Op het EK in Anadia probeer ik onder de 1’10 te geraken.” (HF)