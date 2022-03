Voormalig profwielrenster Ine Beyen: “Vrouwen-wielrennen moet gestaag groeien”

Woensdag 23 maart staat de Minerva Classic Brugge-De Panne op het programma. Daags nadien vindt de Exterioo Women’s Classic Brugge-De Panne plaats. De organisatie maakte vorige week bekend dat de vrouwen evenveel prijzengeld krijgen als de mannen. Voormalig profwielrenster Ine Beyen vindt dat een goede zaak, maar volgens haar is dat niet hét belangrijkste.

“Het gaat de goede richting uit, want ook in Nokere Koerse en de Ronde van Vlaanderen is het zo”, weet de cocommentator bij de vrouwenwedstrijden. “Dat is een logisch gevolg, want alles wordt professioneler. Ik vind het evenwel geen essentiële eerste stap. Ik ben vooral voorstander van het vrouwenwielrennen gestaag te laten groeien. Het is goed dat het er is, maar het is niet hét belangrijkste aspect dat nog moet veranderen.”

Bredere top nodig

Volgens de vrouw van ex-profwielrenner Serge Pauwels moet vooral de top breder worden bij de vrouwen. “Er zullen steeds meer wedstrijden worden georganiseerd en je merkt vaak dat ploegen onvoldoende rensters hebben om twee gelijklopende programma’s die naast elkaar lopen, te vullen.”

Kopecky buitenaards

De overwinning van Lotte Kopecky is zonder twijfel een goede zaak voor het Belgische vrouwenwielrennen. Ook Beyen is die mening toegedaan. “Absoluut. Wat ze daar gedaan heeft, is fenomenaal. Ze versloeg talrijke wereldtoppers. Hoe ze Van Vleuten afhield, was gewoon buitenaards.”

“Zowel fysiek als mentaal was ze de beste. Ik hoop dat deze prestatie heel wat meisjes inspireert om op de fiets te kruipen. Cycling Vlaanderen is bezig om die meisjes te scouten en ik geloof wel in dat project. We gaan hopelijk een mooie toekomst tegemoet.”

(IV)