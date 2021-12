Veronique Florizoone grijpt dubbele titel in strandracen op mountainbike

Veronique Florizoone (Grandfondoteam.be) uit Brugge kroonde zich in Bredene op de mountainbike tot Belgisch kampioen in de strandrace en kon vorig weekend op het EK MTB Beachrace in het Franse Duinkerke haar titel bij de Masters verlengen.

In eigen land behoort Veronique Florizoone – die ook nog met een koersfiets aan Gran Fondo’s deelneemt en aan kitesurfen doet – bij de dames tot de top in het strandracen op een mountainbike. Ze doet deze sport al zo’n tien jaar en stond geregeld als tweede of derde op het podium. Favoriet Grace Verbeke moest in Bredene verstek geven en zo kon Veronique, werkzaam als apotheker bij een consultantbedrijf, voor het eerst de nationale titel grijpen. Zij het zonder trainingsschema’s.

MTB-marathons

“Ik wil vooral plezier beleven in wat ik doe of wat er op mijn pad komt en nieuwe locaties ontdekken”, vertelt ze. “Ik ben nog niet zolang terug van een vierdaagse mountainbikemarathon in Calpe en ook in de Ardennen doe ik geregeld dergelijke marathons. Het rijden van strandraces is ’s winters een leuk alternatief omdat het dan soms moeilijk is om jezelf te motiveren om eens voluit te gaan. Van november tot februari kan je op veel plaatsen terecht om toch een beetje in conditie te blijven of ergens naartoe te werken.”

Belgisch kampioen worden is voor mij toch mooier dan die Europese titel

In 2016 werd het eerste EK MTB Strandrace in Scheveningen gehouden. Eén jaar later werd daar een EK-titel voor Masters aan toegevoegd. In 2019 werd het EK aan het Franse Duinkerke toegekend. Daar werd Veronique (47) een eerste keer Europees kampioen bij de Masters +45. Een titel die ze dit jaar kon verlengen. Over een afstand van 50 kilometer deed de Brugse op het strand 1u42’35”.

Eerder dit jaar eindigde Florizoone zevende in De Panne, werd ze tweede in Wissant en eveneens tweede in de Grand Raid Godefroy (70 km). “Belgisch kampioen worden is voor mij toch mooier dan die Europese titel, waar we binnen mijn categorie met niet zoveel waren. Ook de Nederlanders bleven weg. Ook mooier omdat ik tussen de elitedames moest rijden. Ik heb al een zekere leeftijd en dat vroeg toch om een enorme inspanning. Ik moest blijven koersen.”

Strade Bianche

Als ambities in 2022 heeft Veronique uiteraard de strandraces in Zeebrugge, Middelkerke en Bredene aangestipt. “Dan begint het wegseizoen met de Gran Fondo Strade Bianche en volgt het mountainbikemarathonseizoen met onder andere de Belgian Mountainbike Challenge, een vierdaagse wedstrijd waar ik reeds twee keer tweede werd bij de amateurs.” (ACR)