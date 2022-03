Stalhille opent zaterdag de Ladies Cycling Trophy

Stalhille vormt zaterdag het decor van de openingsmanche van de Ladies Cycling Trophy, een regelmatigheidscriterium voor vrouwen. Onder de vlag van Sport en Welzijn Varsenare staat Linda Van Raemdonck met WTC Zwanetrappers in voor de organisatie.

Drie jaar geleden veranderden de organisatoren het geweer van schouder. In plaats van een koers ter gelegenheid van de oktoberkermis weken ze uit naar het voorjaar en schakelden ze over op een koers voor vrouwen. Onder impuls van Linda Van Raemdonck, mama van ex-renster Sarah Inghelbrecht, nu persverantwoordelijke bij het World Tourteam Intermarché-Wanty- Gobert.

“We houden geen rekening meer met de dorpskermis”, benadrukt Linda Van Raemdonck. “Die koersen in oktober waren niet altijd een succes. Bovendien weten enkel de oudere inwoners van Stalhille nog wanneer het kermis is. Onze eerste koers voor vrouwen in het voorjaar van 2019 was een goeie start. We hadden toen 104 vertrekkers. Bovendien kon Sarah dan eens meedoen. Een ploeggenote van haar (de Duitse Franziska Koch, red.) won.”

Veel wedstrijden

Door de pandemie kon de koers in 2020 en 2021 niet doorgaan. De gedwongen pauze had geen invloed op het enthousiasme. Stalhille stapt zelfs in de Ladies Cycling Trophy en verzorgt de eerste van in totaal 39 koersen van dit regelmatigheidscriterium voor vrouwen elite en beloften. “Dat zijn heel veel wedstrijden: ik weet niet of er echt voor dat klassement zal worden gereden”, twijfelt Linda Van Raemdonck. “In vergelijking met enkele jaren geleden wordt in wedstrijden voor vrouwen ook echt gekoerst.”

Recreatief

“Zelf rijd ik ook recreatief met de fiets. Door onze kinderen Sarah en Joren, bij De Zwanetrappers. Zondag deden we een eerste rit. In een nieuwe uitrusting. Iedereen weer bij de club betrekken is na de coronaperiode niet eenvoudig. Tijdens de pandemie kon wel gefietst worden, maar in kleine groepjes. Zo zijn enkele leden in andere groepen gaan rijden, trokken ze met andere vrienden op. We proberen het allemaal weer op gang te brengen”, besluit Linda Van Raemdonck.