Patrick Lefevere zet nu ook in op vrouwenwielrennen: “Hoop een mooi verhaal te schrijven”

De opleidingsploeg NXTG wordt komend jaar omgetoverd tot NXTG by Experza. Patrick Lefevere, de grote baas van de Quick-Step – Alpha Vinylformatie, zoals het Deceuninck – Quick-Stepteam zal heten in 2022, is medestichter en vennoot van Experza en doet dus zo ook zijn intrede in het vrouwenwielrennen. NXTG is een Nederlandse jongerenploeg waar onder meer Shari Bossuyt en de Nederlandse Charlotte Kool deel van uitmaken.

“Het vrouwenwielrennen groeit enorm, maar ik ben van mening dat er niet genoeg rensters zijn die het niveau voor alle WorldTour-ploegen halen. Daarom keer ik de zaak nu helemaal om. Ik wil bij de jeugd beginnen en de jongeren daar een klimaat en platform geven om zich te ontwikkelen. Zij kunnen we het aantal kwaliteitsvolle rensters opkrikken. Dat komt de wielersport ten goede en bovendien maak je het geheel dan ook duurzamer.”

“Ik wil nu een jaartje rondkijken om een sponsor te ronselen. Met Experza overbruggen we het komende seizoen. Misschien willen onze huidige sponsors wel in het verhaal stappen en willen zij investeren in het vrouwenteam”, aldus Lefevere.

“Ik heb in het verleden die weg al bewandeld bij tal van mannenteams. Mapei (Cancellara, Pozzato en Evans), Bodysol (Steegmans en Rosseler) en nog later was er Klein Konstantia (Alaphilippe, Cavagna en Mas). In plaats van als een wilde stier in de wei te komen, opteer ik er thans voor om er rustig aan te beginnen en op te bouwen naar een serieus WorldTour-team.”

“Ik geef mezelf daarvoor wat tijd. Milaan en Rome zijn niet op een jaar gebouwd. Ik wil tegen 2025 wel alles op de rails hebben. Aan dat alles hangt natuurlijk een prijskaartje. Ikzelf praat niet graag over geld, maar ik denk toch aan een budget van zowat 1,6 miljoen euro of iets meer. Ik heb al de nodige informatie verzameld, want dat project zit al een tijdje in mijn hoofd.”

“Het is de bedoeling dat de leden van mijn vrouwenploeg deftig betaald worden. En dat ze over hetzelfde materiaal, zoals fietsen en kledij, kunnen beschikken als de mannenploeg. Alles moet opgebouwd worden, maar ik wil na verloop van tijd wel geen derde viool spelen. Ik hoop alvast een mooi verhaal te schrijven in het vrouwenwielrennen.”