Nicky Degrendele strandt in achtste finales sprint

Nicky Degrendele is zondag uitgeschakeld in de achtste finales van de sprint op de Europese kampioenschappen baanwielrennen in het Duitse München. De 25-jarige West-Vlaamse verloor in de Messe München van de Britse Sophie Capewell, die het met 11.514 seconden haalde in de zevende van acht reeksen.

Nicky Degrendele had zich voor de achtste finales geplaatst door de tiende tijd (10.779) te laten optekenen in de kwalificaties.

Dinsdag werkt Degrendele nog de keirin af. In 2018 veroverde ze de wereldtitel op dat nummer. (Belga)